Gottfried Böttger und sein Neffe Henning Pertiet rocken das Haus – und lassen die 176 Tasten der zwei Klaviere glühen: Jazz, Blues, Boogie Woogie und Ragtime spielen die Musiker am Sonnabend, 29. Oktober, in Süstedt.

Gottfried Böttger spielt am 29. Oktober in der Nolteschen Scheune. (Ulrike Schmidt und fr, Ulrike Schmidt)

Das Konzert in der Nolteschen Scheune beginnt um 20 Uhr. Die ersten musikalischen Töne der legendären NDR-Talkshow „3nach9“ kamen 1974 von Böttger und seinem Ragtime-Klavier. Bis Ende 2014 sorgte er in der monatlichen TV-Sendung für das musikalische Rahmenprogramm und stand dort mit den Künstlern Klaus Doldinger, Tom Jones, Sting, Peter Herboltzheimer, Ben Becker, Götz Alsmann, Peter Maffay oder dem Klassik-Pianisten Lang Lang auf der Bühne.

1949 wurde Böttger in Hamburg geboren und nahm mit sechs Jahren erstmals Klavierunterricht. Ein Jahr später trat er zum ersten Mal öffentlich auf, gründete im Alter von 13 Jahren seine erste Jazzband. 1969 bildete sich um ihn die Jazz-Pop-Gruppe Leinemann und kurz darauf die Rentnerband, es folgten mehrere Schallplattenproduktionen. 1973 gründete Böttger mit seinem damaligen Mitbewohner Udo Lindenberg das legendäre Panik-Orchester. Für viele TV-Serien wie Tatort, Peter Strohm und Großstadtrevier war Böttger als Komponist tätig, ebenso für Musical- und Theaterproduktionen. Bei der Eröffnungsfeier der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1993 trat er mit Chuck Berry vor 70 000 Zuschauern im Stuttgarter Stadion auf.

Der Pianist arbeitete mit zahlreichen Künstlern unterschiedlichster Genres zusammen – unter anderem mit Memphis Slim, Champion Jack Dupree und Joe Pentzlin –, spielte die CD „Groovology“ mit der Boogie-Woogie-Legende Axel Zwingenberger ein und CD-Produktionen aus den Bereichen Ragtime, Jazz und Gospel. 2006 zeichnete der Fachverband der deutschen Klavierindustrie ihn auf der Musikmesse in Frankfurt mit dem Preis „Klavierspieler des Jahres“ aus.

Pertiet ist seit vielen Jahren eine feste Größe der europäischen Blues- und Boogieszene. Schon im Alter von zwölf Jahren bekam er die erste Dosis von Böttger injiziert: Sein Onkel brachte aus seinem Forschungs-Institut eine Musik-Kassette mit und überreichte sie dem Klavieranfänger, der sofort Feuer und Flamme war. Der zündende Tipp stammte von Böttgers Schwester, die im gleichen Institut arbeitete. Nach ihrer Heirat mit Pertiets Onkel gehörte auch Böttger zur Familie. Pertiets vierjähriges Engagement in den Neunzigerjahren als fester Pianist der österreichischen Mojo Blues Band, die zu den bedeutendsten europäischen Blues-Formationen gehört, hat aus ihm einen gereiften und stilsicheren Pianisten gemacht – mit einem eigenständigen musikalischen Profil. Er teilte die Bühne mit internationalen Stars wie Axel Zwingenberger, Vince Weber, Abi Wallenstein, Louisiana Red, Jan Harrington, Angela Brown. 2011 und 2015 wurde er für den German Blues Award nominiert. Als Grenzgänger zwischen Jazz, Blues und Boogie geht er in seinen Eigenkompositionen und Improvisationen auch neue Wege.

Nach Auskunft von Konzert-Organisator Winfried Metzner sagte der bekannte österreichische Pianist Martin Pyrker einmal über Henning Pertiet: „Hennings Stil hat mich seit jeher schwer beeindruckt – es gibt nicht viele Pianisten, denen man ein absolut eigenständiges Spiel nachsagen kann, das ist bei ihm der Fall: Henning Pertiet ist unverwechselbar!“

Eine Eintrittskarte kostet 22 Euro und ist in folgenden Institutionen erhältlich: Tourismus-Servicebüro Bruchhausen-Vilsen, Leder Meyer in Nienburg, Autohaus Grünhagen in Hoya, Blumen Hartmann in Verden und Noltesche Scheune in Süstedt. An der Abendkasse kostet eine Karte 25 Euro.