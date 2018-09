Fenja Ilsemann konnte sich mit ihrem Entwurf durchsetzen und bekam den ersten Preis. (Tammo Ernst)

Stuhr. Im oberen Stock des Rathauses drängelten sich die Interessierten, als am Donnerstagabend zur Preisverleihung eingeladen worden war. Prämiert werden sollte der Gewinner der Ausschreibung um ein Logo für die 950-Jahr-Feier des Ortsteils Brinkum. Natürlich waren die Schüler dabei, deren Entwürfe die Wände zierten, wobei von den insgesamt 260 Logos circa 30 den Weg ins Rathaus gefunden hatten.

Mit sichtbarer Freude begrüßte der Stuhrer Bürgermeister Niels Thomsen die Gäste: "Das Besondere ist, dass wir diese Aktion der Logofindung nicht mit einer Werbeagentur machen, sondern mit der KGS Brinkum. Es gab eine riesige Resonanz von Lehrkräften und Schülern." Daraus wurde dann ein Kooperationsprojekt zwischen der KGS, der Kunstschule Stuhr und dem Jugendtreff Haus am Wall. Unterstützung bekamen sie von der Lehrerin Ina Hartwig und Sarah Appelhagen vom Jugendtreff. Und so kam es, dass im November vergangenen Jahres die Klassen fünf bis neun in einer Unterrichtseinheit Logos entwarfen. "Die älteren Schüler hatten teilweise das Wappen des Ortes zugrunde gelegt, die jüngeren gingen einfach in einen kreativen Prozess, nachdem über Logos generell gesprochen worden war", so Hartwig. Auch Symbole, die Brinkum darstellen könnten, gerieten in die Sammlungen der jungen Künstler.

Die Gewinnerinnen der ersten drei Plätze: Fenja Ilsemann, deren Logo nun schon die Homepage ziert, Beverly Huntemann und Ann Catrin Hüneke, bekamen kleine Präsente überreicht mit Materialien für weiteres schöpferisches Werken – also Stifte, Farben und ähnliches. Außerdem gab es einen vierten Preisträger, Luke Müller, der einen Kreativpreis erhielt. "Das hat uns so gut gefallen, alleine die Farbigkeit, aber das lässt sich leider nicht als Logo verwenden, erklärte uns die Druckerei vor Ort", sagte Sarah Appelhagen.

Fenja aus der Klasse 9d erklärte, dass sie die Skyline auf ihrem Bild selbst entworfen habe. Dabei seien ihr die Türme von Kirche und Moschee ganz wichtig, als verbindendes Element der Nationen. Die Bilder mit den Logoentwürfen sind noch bis zum 1. März im Rathaus zu sehen. Mittlerweile, so konnte Frithjof Troue von der Organisationsgruppe stolz berichten, gibt es auch schon eine Internetpräsenz, die unter www.brinkum-950.de zu finden ist. Dort sollen Informationen zu den Veranstaltungen in diesem Jahr zu finden sein. Auch Dokumentationen über bereits stattgefundene Ereignisse und Links zu den beteiligten Vereinen und Verbänden. "Außerdem brauchen wir Helfer für alle geplanten Veranstaltungen, jeder, der mit anpacken möchte, ist herzlich willkommen."

Alte Filme über den Ort wird die Medienwerkstatt über das Jahr verteilt zeigen; die Stuhrer Gästeführerinnen werden sich der Historie widmen. So sollen zum Beispiel alte Straßenzüge und die Herkunft der Straßennamen unter die Lupe genommen werden. Die Stuhrer Kunstschule will kleine Brinkumer in die Geschichte entführen. Sie können lernen, welche Gebäude beispielsweise im Laufe der vergangenen 100 Jahre verschwunden sind. Die Krönung soll das Jubiläumsfest vom 13. bis 15. September sein, angedockt an den traditionellen Schweinemarkt.