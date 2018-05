Das Syker Amtsgericht ist ihr zweites Zuhause: Schöffin Verena Bösche. (Meissner)

Landkreis Diepholz. Wie die Jungfrau zum Kind ist Verena Bösche aus Bassum zu ihrem Schöffenamt gekommen. Sie habe zufällig im Bassumer Stadtrat gesessen, als sie gefragt wurde, ob sie nicht Lust hätte, Schöffin zu werden, erinnert sich die 54-jährige Hausfrau. Seit vier Jahren wandelt sie nun schon auf Justitias Spuren. Ihr Ehrenamt gefällt ihr so gut, dass sie auf jedenfalls auch in der neuen Amtsperiode, die im kommenden Jahr beginnt, im Gerichtssaal sitzen möchte. "Schöffen bekleiden ein wichtiges Ehrenamt, sie verfügen über viel Macht", sagt der Vorsitzende des Schöffengerichts Syke, Christoph Kellermann. Jeder Verwandlung würden jeweils ein hauptamtlicher Richter und zwei ehrenamtliche Richter beiwohnen. Weil die über das gleiche Stimmrecht wie der Berufsrichter verfügen, könnte es vorkommen, dass die beiden Schöffen den Richter bei der Urteilsbildung überstimmen, berichtet Christoph Kellermann aus dem Gerichtsalltag. "Das ist mir noch nie passiert", entgegnet Schöffin Verena Bösche schmunzelnd. Die Urteile, die sie bisher mitgefällt habe, seien stets im Konsens getroffen worden.

Es reicht nicht, ab und zu mal bei Barbara Salesch oder Alexander Hold einzuschalten – wer ab 2014 Schöffe werden möchte, muss schon gewisse Voraussetzungen für dieses wichtige Ehrenamt mitbringen. "Schöffen müssen mindestens 25 und dürfen höchstens 69 Jahre alt sein", erklärt Angela Kehl vom Syker Ordnungsamt. Darüber hinaus müssten die neuen ehrenamtlichen Richter die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und "unbescholtene Bürger sein", ergänzt Sykes Bürgermeister Harald Behrens. Heißt übersetzt, sie dürfen nicht vorbestraft sein. Wie der deutsche Bundespräsident dürfen auch Schöffen lediglich zwei Amtsperioden durchlaufen. Wer sich als Jugendschöffe bewirbt, sollte schon Erfahrungen im erzieherischen Bereich mitbringen. Und – ganz wichtig – am Schöffenamt interessierte Bürger sollten aus dem Gerichtsbezirk des Syker Amtsgerichts – sprich: Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen – stammen. "Für das Amtsgericht Syke werden mindestens 15, für das Landgericht Verden mindestens sechs und als Jugendschöffen mindestens zwölf Personen gesucht", erläutert Angela Kehl. "Schöffen sollen das Spiegelbild der Gesellschaft sein", wünscht sich der Vorsitzende des Wahlausschusses jüngere und ältere Schöffen, Männer und Frauen, Berufstätige und Hausfrauen auf dem ehrenamtlichen Richterstuhl.

Bis Mitte, Ende März nehmen die meisten Nordkreis-Kommunen Vorschläge entgegen, die entsprechende Liste wird dann mit Zweidrittelmehrheit von den jeweiligen Stadt- und Gemeinderäten gebilligt, bevor der Schöffenwahlausschuss des Syker Amtsgerichts letztendlich die Schöffen und Hilfsschöffen für die neue Amtsperiode von 2014 bis 2018 bestimmt. Über die endgültige Zusammensetzung der Vorschlagsliste für die Jugendschöffen befindet erst der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Diepholz, bevor dann der Schöffenwahlausschuss das letzte Wort hat. Hilfsschöffen stehen quasi auf der Reserveliste, kommen immer dann zum Einsatz, wenn die eigentlichen Schöffen verhindert sind.

"Im ersten Jahr hatte ich überhaupt keine Verhandlung. Im zweiten dann alle vier Wochen meistens einen Gerichtstermin, manchmal sogar mehrere Verhandlungen an einem Tag", erzählt Verena Bösche, dass Schöffen keinen Einfluss darauf haben, wann und wie oft sie eingesetzt werden. "Wer sich als Schöffe bewirbt, muss sich darüber im Klaren sein", gibt Angela Kehl zu bedenken. "Ich habe immer gedacht, dass nichts Schlimmes passiert ist, wenn ich nicht eingesetzt wurde", ulkt Schöffin Verena Bösche. Viele Drogendelikte, Formen von Beschaffungskriminalität habe sie in den vergangenen vier Jahren im Syker Amtsgericht verhandelt, erinnert sich die Bassumerin.

"Ich versuche immer, neutral zu sein", beschreibt sie ihre Vorgehensweise im Gerichtssaal. Bester Ratgeber sei ihr gesunder Menschenverstand. Den ließ sie auch walten, als sie gemeinsam mit einem weiteren Schöffen und dem hauptamtlichen Richter einen niederländischen Lkw-Fahrer wegen Drogenschmuggels hinter schwedische Gardinen brachte. "Der hat sich nach der Urteilsverkündung sogar noch mit Handschlag bei mir bedankt, weil er im Gefängnis keine Angst mehr vor seinen Hintermännern haben brauchte." Freiheitsstrafen in Höhe von bis zu vier Jahren würden vom Amtsgericht Syke verhängt, alles was darüber hinaus gehe, vom Verdener Landgericht, erklärt Christoph Kellermann.

Schöffen werden an Verhandlungstagen vom Arbeitgeber freigestellt, bekommen Fahrkosten, Selbstständige Verdienstausfall erstattet, wenn sie im Gerichtssaal sitzen. "Niemandem soll durch das Ehrenamt ein finanzieller Schaden entstehen", sagt der Vorsitzende des Schöffengerichts. Wer als Schöffe tätig sei, verfüge über Sozialkompetenz, was sich wiederum gut im Lebenslauf mache, findet Harald Behrens.

Wer ab 2014 als Schöffe oder Jugendschöffe wirken möchte, kann sich bis zum 22. März in Syke bei Angela Kehl unter der Telefonnummer 04242/164303 melden. Ansprechpartnerin für die Schöffenwahl in Bassum ist Marion Schröder (04241/8430), in Twistringen Martin Schütte (04243/413116).