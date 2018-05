Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kari Köster-Lösche zu Gast

Twistringen. Der vierte Teil einer historischen Krimiserie findet am Dienstag, 11.September, Einzug in die Twistringer Stadtbücherei. Ab 19.30 Uhr liest die Schriftstellerin Kari Köster-Lösche aus ihrem 2009 veröffentlichten Krimi "Die letzte Tide – Sönke Hansens vierter Fall". Der Förderverein der Stadtbücherei veranstaltet die Lesung mit der Autorin aus Nordfriesland gemeinsam mit der Volkshochschule und dem Kulturkontor der Stadt. Karten für die Lesung sind für zwölf Euro im Twistringer Bürgerservice erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro.