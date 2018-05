Karoline Thys ist die neue Frau an der Orgel in der Brinkumer Kirche Zum Heiligen Kreuz. (Udo Meissner)

Ein zotteliger dunkler Hund steht auf den Holzdielen auf der Empore und begrüßt freudig wedelnd und schnuppernd jeden, der den Weg in der Brinkumer Kirche Zum Heiligen Kreuz nach oben zum Turmraum findet. Als dann die ersten Töne aus der Orgel erklingen, legt sich Jazz, so der Name des Hundes, sichtlich entspannt auf den Boden.

Für ihn sind die Klänge längst kein Novum mehr, der Briard gehört inzwischen fest zum Inventar des Turmraums und ist in der Gemeinde als Orgelhund den meisten bekannt. Während Karoline Thys ihre Finger über die Tasten gleiten lässt, weicht ihr Jazz nicht von der Seite. „Jazz ist ein musikalischer Hund“, sagt die neue Organistin mit einem Lächeln. Er habe beim ersten Mal, als sie ihn mit in den Turmraum der Kirche genommen hat, kurz irritiert hoch geguckt, wo die Töne aus der Orgel raus kommen, habe sich dann aber schnell daran gewöhnt. „Dass ich den Hund mitbringen kann, ist kein Problem, das ist echt genial“, findet Thys und fügt an: „Ich habe hier sogar einen extra Gassigänger für Jazz.“

Keine Lust auf Orgelschuhe

Orgelhund Jazz ist nicht das einzige, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher an Karoline Thys ist. Wenn man der 54-Jährigen beim Spielen nicht über die Schulter sondern auf die Füße guckt, wird der ein oder andere wohl verdutzt feststellen, dass sie beim Bedienen der Pedale keine Schuhe trägt. „Ich spiele eigentlich immer barfuß, weil ich es einfach lästig fand, immer extra die Orgelschuhe mitzuschleppen“, erklärt Thys, die nicht nur bei der evangelischen Kirche in Brinkum als Organistin tätig ist, sondern auch für die katholische Pfarreiengemeinschaft Brinkum/Kirchweyhe/Syke spielt. Denn Orgelschuhe müssten eine extra dünne Ledersohle haben. „Ich habe irgendwann mal jemanden in Strümpfen spielen sehen und kam so auf die Idee“, erzählt Thys, die aber auch auf die Socken verzichtet und direkt barfuß an der Orgel sitzt.

Das Orgelspielen betreibt Karoline Thys nebenamtlich. „Ich hätte eigentlich auch gerne Kirchenmusik studiert“, gesteht sie. Aber dadurch, dass sie so lange im Ausland gelebt habe, habe sie nicht gewusst, was dafür nötig gewesen sei. Denn die Organistin ist zwar in Bremen geboren, wuchs jedoch in Lateinamerika auf: „Ich war erst wenige Monate alt, als wir dorthin gegangen sind“, erzählt Thys. Ihr Vater sei bei der Weltgesundheitsorganisation angestellt gewesen und habe dort in verschiedenen Projekten im Ausland Schulen mit aufgebaut.

In Bremen Biologie studiert

Die Familie lebte unter anderem in Guatemala, Venezuela, Argentinien und Mexiko, wo Karoline Thys verschiedene deutsche und spanische Schulen besuchte. „Das war nicht immer einfach, weil ich fünf- oder sechsmal die Schule wechseln musste und dazu auch gleich noch in anderen Ländern“, sagt Thys. Dabei habe es durchaus kulturelle Unterschiede gegeben. Nach ihrem Abitur kam sie dann zum Biologie-Studium nach Bremen, wo sie anschließend auch promovierte und als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. „Das Elternhaus meines Vaters steht in Huchting, sodass ich da schon mal ein Dach über dem Kopf hatte“, erzählt die Organistin. Ihre Großeltern kannte sie von verschiedenen Heimatbesuchen, alle zwei Jahre reiste die Familie nach Deutschland zurück.

Ihre musikalische Seite entdeckte Karoline Thys schon in jungen Jahren. In Venezuela, wo sie mit neun Jahren hinzog, bekam sie ihren ersten Klavierunterricht. „Als wir wieder nach Deutschland kamen, wollte ich damit hier weitermachen“, sagt Thys. Damals sei bei der Huchtinger St.-Georgs-Kirche gerade eine Orgelunterrichtsstunde frei gewesen, wodurch sie schließlich zu dem Pfeifeninstrument gelangte. „Da bin ich dann irgendwie kleben geblieben“, scherzt die Organistin.

In Bremen an Orgel ausgebildet

An der Orgel schätzt Karoline Thys besonders die Vielfalt des Instruments. „Das Orgelspielen hat schon eine gewisse Faszination. Man kann leise und besinnlich aber auch laut spielen. Man hat im Prinzip ein ganzes Orchester, es gibt sehr viele Klangfarben“, schwärmt Thys. Auch die sakrale Umgebung gefällt ihr: „In der Kirche gibt es einfach diese Ruhe, das war anfangs vielleicht auch ein bisschen so der Ausgleich zum Studium und der Hektik draußen.“ In Bremen wurde Karoline Thys dann auch an der Orgel ausgebildet und absolvierte später die D- sowie die C-Prüfung. Zwischenzeitlich verschlug es die Organistin zusammen mit einer Bekannten nach Papenburg und Emden. „Da war das Nomadensein wohl doch noch im Blut“, scherzt Thys. „Ich bin auch eigentlich nicht so der Stadtmensch, es hat mich gereizt, aus Bremen wegzuziehen.“ Hierher kam sie nun in erster Linie zurück, um sich um ihre Mutter zu kümmern, die in Huchting lebt.

Verbindungen zu der Brinkumer Kirche hatte Karoline Thys aber schon früher: Anke Bulle, die ehemalige Brinkumer Organistin, kannte sie etwa aus ihrer Zeit aus Bremen. „Ich habe hier in Brinkum tatsächlich auch schon Gottesdienste gegeben, das ist aber schon über 30 Jahre her“, erinnert sich die 54-Jährige, die regelmäßig in die Kirche zum spielen kommt. „Üben muss sein“, sagt sie. Drei- bis viermal die Woche ist Karoline Thys in Brinkum, genießt die Ruhe in dem großen Raum und lässt die Pfeifen ertönen. Und Hund Jazz? Der ist natürlich auch immer mit dabei, liegt auf den Dielen neben dem imposanten Instrument und lauscht andächtig den Klängen.