Ehrenamtliches Engagement wird von der Stadt Syke wieder belohnt / Vergabe im November

Syke (sot). Um das Engagement von freiwilligen Helfern zu würdigen, verteilt die Stadt Syke auch in diesem Jahr Ehrenamtskarten. Mit den Karten erhalten die engagierten Bürger in mehreren Städten Niedersachsens und Bremens rund 750 Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen, bei Sport-, Kultur- und Freizeitangeboten sowie im Handel und in der Gastronomie.