Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kein Brand, nur eine Übung

Abu

Syke. Ein schöner, sonniger Abend, der dazu verlockte, das Bürofenster offen stehen zu lassen – so hat sich der gestrige Freitag bis etwa 18.30 Uhr präsentiert. Doch dann zogen übel riechende Schwaden in die Räume, Sirenen heulten, die Blaulichter von Feuerwehrautos flackerten. Acht Einsatzfahrzeuge mit rund 150 Feuerwehrmännern, so die Aussage von Sykes Feuerwehrsprecher Ralph Harjes, bezogen vor dem Gebäude des ehemaligen Juweliers Brebbermann am Mühlendamm in Syke Station. Doch schnell kehrte Entspannung ein. "Das war eine groß angelegte Übung", ließ Harjes wissen, 99 Prozent der Blauröcke aus Syke, Henstedt, Okel, Gödestorf, Schnepke und Jardinghausen seien nicht informiert gewesen. Zuerst sei mit Atemschutz kontrolliert worden, ob keine Personen mehr im Haus waren, danach wurde das Gebäude über Leitern und einen Hubwagen durch Fenster betreten, um das selbst gelegte Feuer mit C-Rohren zu löschen.