Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kilometergeld für den TSV Barrien

Micha Bustian

Syke-Barrien (abu). Mit neuen T-Shirts von der Firma EP:Nienaber startet der Lauftreff des TSV Barrien sein Training für den Bremen-Marathon, der am 2. Oktober stattfindet. Am Sonnabend, 9. Juli, um 7 Uhr beginnen die Übungseinheiten. Ein weiterer Coup: Der Sponsor zahlt der Laufgruppe Kilometergeld, aus dem Sportbekleidung angeschafft werden soll. Da in der Vorbereitungszeit zwei bis drei Mal pro Woche trainiert werden soll, hoffen die Verantwortlichen auf etwa 3500 bis 4000 Kilometer.