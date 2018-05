Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kinder musizieren mit Eltern

Syke·Landkreis Diepholz (abu). Die Kreismusikschule in Syke startet im September mit einer Gruppe für Dreijährige und ihre Eltern. Kursleiterin ist Musiklehrerin Brigitte Jorek. Immer montags um 14.40 Uhr wird sie sich 45 Minuten Zeit für ihre Schützlinge nehmen. Ziel ist es, Kinder in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils frühzeitig an die Musik heranzuführen. Unterrichtsinhalte sind unter anderem Singen, Musizieren auf Orff-Instrumenten sowie Bewegungsspiele unter Einbeziehung von Tücher und Reifen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt Birgit Ufer von der Kreismusikschule bis zum 3. August unter 04242/9764147 entgegen; sie erteilt auch weitere Informationen.