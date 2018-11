Die Christuskirche in vorweihnachtlichem Glanze: Zwischen dem Gotteshaus und dem Rathaus tummelten sich am Wochenende Hunderte, um einen Schluck Glühwein, eine musikalische Vorstellung oder Kunsthandwerk zu genießen. (Udo Meissner)

„Das ist wie ein Geruchscocktail“ stutzte der ältere Herr. Gerade kam er aus der voll besetzten Syker Christuskirche, in der die Lucia-Sängerinnen aus Schweden bei den Weihnachtlichen Kulturtagen für festliche Stimmung sorgten. Nun folgte er gemeinsam mit seiner Frau dem Strom der Massen in Richtung Rathausplatz. „Schmalzkuchen, Knipp und Glühwein mit einer Prise Kaffeeduft“, lautete das Resultat ihrer Schnupperei. Sämtliche Buden, festlich geschmückt, standen am Sonnabend und Sonntag im Kreis vor dem Rathaus und boten Kulinarisches und Selbstgemachtes zum Verschenken an. Auch im Rathaus, selbst in der Bücherei, im Gemeindehaus, in der Kreissparkasse und sogar in einem beheiztem Zelt neben dem Hansa-Haus hatten Hobby- und Kunsthandwerker, Künstler und Händler ihre Stände aufgebaut.

Während auf der kleinen Bühne vor dem Rathaus die Bläserklasse des siebten Jahrgangs des Syker Gymnasiums mit ihren großen Blechinstrumenten Stühle rückten, um Platz zu nehmen, versammelten sich deren Eltern, Großeltern und Geschwister erwartungsvoll davor. Ältere Paare blieben mit Glanz in den Augen stehen und lauschten den jungen Bläsern. Ja, sie summten sogar mit beim altbekanntem Klassiker „. . . Since We Have No Place To Go, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow“.

Was für ein Prachtstück: Bei der Suche nach Geschenken auf den Weihnachtlichen Kulturtagen durfte auch der Schnack nicht fehlen. (Udo Meissner)

Derweil pfiff ein frischer Wind, sodass die Besucher sich dicht an dicht gedrängt im Inneren des Rathauses aufwärmten. Hier verweilten sie vor dem großen Angebot von Selbstgestricktem, modischen Accessoires, Ledertaschen, Schmuck, traditioneller Weihnachtsdeko und originellen Überraschungen für die Liebsten unterm Tannenbaum.

Auch anderes gab es zu begutachten. „Bliev an mien Siet, ok wenn mi dat slecht geiht“, war das Motto des ehrenamtlichen Hospizdienstes der Kirchengemeinden Sykes. An ihrem Stand wurden sogar in plattdeutscher Sprache Hilfsangebote für schwerkranke Menschen und solche, die Sorge und Verantwortung tragen, vorgestellt. Ein Stückchen weiter hatte die Künstlerin Silvia Lauer-Schulz eine kleine Auswahl aus ihrer Galerie mitgebracht und freute sich über die vielen persönlichen Gespräche an ihrem Kunststand. Fernöstliche Chutneys und Gewürze – sweet, hot and spicy – gab es bei Joy’s , dem indischen Spezialitätenladen aus Syke, zum Probieren.

Die zehn Gebote auf Leinen bestickt, hängten kreative Landfrauen zwischen den Bücherregalen der Bibliothek auf, dazwischen gab es Gefilztes und Kinderkleidung neben Pippi Langstrumpf und Co. zu kaufen. Leckere Torten und frischer Kaffee luden zu einer Pause ein, bevor die Besucher sich aufmachten, die Angebote im Zelt und der Sparkasse zu begutachten.

Dort angekommen, fiel gleich am Eingang der aufgestellte Tannenbaum auf. Verziert wurde er mit vielen bunten Bildern und Wünschen von Kindern, deren Eltern nicht über das nötige Geld zum Kaufen von Geschenken verfügten. Ralf Michel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, erklärte den Interessierten, wie sie bei der Verwirklichung der Weihnachtswünsche helfen können. „Wir bringen kurz vor dem Fest das von Ihnen gekaufte Geschenk in die entsprechende Familie“, erklärte er einer Frau. Diese hatte sich schon für eine Überraschung entschieden – eine Minecraft-Plüschfigur für einen kleinen Jungen. Ralf Michel wies darauf hin, dass es auch nach den Kulturtagen die Möglichkeit gebe, Träume für Kinder aus Syke – wie zum Beispiel ein Kleid in Größe 146, Legosteine oder Konzertkarten – zu erfüllen.

Höhepunkt des Sonntages war das Rudelsingen auf dem Rathausvorplatz. Schon beim ersten Versuch gegen 15.45 Uhr hatte das Team Bröker aus Bremen eine gute Hundertschaft als Hintergrund-Chor angelockt. Auch Ilsemarie Hische – federführend verantwortlich für die Organisation der Weihnachtlichen Kulturtage – konnte sich dem Groove des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ nicht entziehen, wippte und sang fröhlich mit.

Derweil zog ihre Kollegin Kathrin Wilken ein erstes Resümee: „Sowohl bei der Eröffnung als auch bei den Lucia-Sängerinnen war die Kirche rappelvoll.“ Auch die Kunsthandwerker seien zufrieden – trotz der Premiere mit dem Zelt neben dem Hansa-Haus. „Einige mussten über Nacht sogar nachproduzieren“, wusste Kathrin Wilken. So zog die Dame aus der Stadtverwaltung ihr eigenes Fazit: „Wir sind total zufrieden.“ Schade nur, dass die Weihnachtlichen Kulturtage nach dem Abschlusskonzert des Gospelchors Syke dann auch wirklich beendet waren.