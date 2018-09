Als der letzte Ton verklungen war, erhoben sich fast alle Gäste von den Plätzen, um einer beeindruckenden Leistung von Chor, Solisten und Musikerinnen gebührende Anerkennung zu zollen.

Der Barrier Kirchenchor widmete sich der Epoche des Barock. (Björn Hake)

Vorausgegangen war ein Konzert, das der glanzvollen Epoche des Barock gewidmet war. „Singet dem Herrn ein Lied, denn er tut Wunder“, begrüßte Pastorin Susanne Heinemeyer die Gäste mit der deutschen Übersetzung von Cantate Domino, dem Titel des festlichen Jahreskonzertes des Kirchenchores Barrien in der Barrier Kirche.

Die feierliche Toccata von Dietrich Buxtehude schuf einen passenden Auftakt zur Messe. Karl-Heinz Vossmeier spielte das Werk an der großen Orgel mit beeindruckendem Klangausdruck, bevor er für das nächste Stück an die Truhenorgel trat, die schon im Altarraum vor der Kanzel aufgebaut war. Nachdem auch der Chor und die Musikerinnen dort Platz genommen hatten, erklang das Titelstück „Cantate Domino“ von Johann Krüger (1598-1662) – unter der Leitung von Heidrun Vossmeier, der neuen Chorleiterin. Vorerst allein wurde der Chor bei Heinrich Schütz' (1585-1672) „Erhöre mich, wenn ich rufe“ von Studenten der Hochschule für Künste aus Bremen unterstützt: Christine Süssmuth und Johanna Bookmeyer mit schmelzendem Sopran und Alexander Schuhmann mit ausdrucksstarkem Bass sangen: „Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet.“

„Mein Hoffnung, Trost und Zuversicht setz' ich auf Gott, den Herren“, wieder von Krüger, ließ die feierliche Barockoper in der Kirche weitergehen. „Frohlockt mit Freuden“ von Samuel Jacobi wurde vom Chor allein dargeboten – mit instrumentaler Begleitung zwei weiterer Studentinnen an Barockvioline (Laura Fiero) und Viola Da Gamba (Reidun Turner). Dann folgte Georg Friedrich Händel, der natürlich als großer Barockkomponist an so einem Konzertabend nicht fehlen durfte: „Singe Seele, Gott zum Preise, der auf solche weise Weise alle Welt so herrlich schmückt“, wurde besonders durch die ausdrucksstarken Stimmen der jungen Sänger zur feierlichen Ode an Gott.

Das mehrstimmige „Kyrie eleison“ und „Christe eleison“ bildete den perfekten Abschluss, allerdings nicht für das Konzert, denn die Chorleiterin hatte noch einen weiteren Höhepunkt mit dem Chor einstudiert. Oder vielmehr weiterstudiert, da ihre Vorgängerin schon den Weg bereitet hatte für die Missa Civilis in B op. 12/II Nr. 8 von Valentin Rathgeber für Sopran, Alt, Bass, Chor, Violino und Basso Continuo, so der Hinweis im Programm. Das gesungene Glaubensbekenntnis der evangelischen Kirche bildete den feierlichen Abschluss eines bewegenden Konzerts: „Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen.“

Dann endete das Konzert, und nach den stehenden Ovationen gab es auch noch eine Zugabe vom Chor, der sich im Anschluss noch einmal im Gemeindehaus versammelte, um den Erfolg zu feiern. Das Probewochenende an der Thülsfelder Talsperre habe sich ausgezahlt, erzählte Chormitglied Susanne Frömberg sichtlich zufrieden, während die neue Chorleiterin Heidrun Vossmeier erläuterte, dass Valentin Rathgeber die Missa genau für einen dreistimmigen Kirchenchor komponiert habe: „Rathgeber hat sich immer darum bemüht, die Musik so zu komponieren, dass sie auch umsetzbar war für die Kirchenchöre.“