Victoria Marg (Geige) und Roman Yusipey (Akkordeon) sind wieder Bestandteil des Gartenkultur-Musikfestivals – diesmal im Eichenhof Zempel. (Sonja K. Sancken)

Bruchhausen-Vilsen ist seit elf Jahren beim Gartenkultur-Musikfestival mit dabei – diesmal mit drei Konzerten. Den Auftakt in der Samtgemeinde machen Victoria Marg an der Violine und Roman Yusipey am Akkordeon auf dem Eichenhof Zempel Die beiden Musiker entführen ihr Zuhörer laut Angaben der Veranstalter in den Bereich der Klassik. In dem "hinreißenden Programm" werden unter anderem romantische und virtuose Stücke wie die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi, "Introduction" und "Rondo-capriccioso" von Camille Saint-Saens sowie "Historie du Tango" von Astor Piazzolla. Dazu kämen weitere Klassiker. Victoria Marg und Roman Yusipey sind Stipendiaten des Vereins Yehudi Menuhin Live Musik Now Hannover, der junge und besonders qualifizierte Künstler fördert.

Der Garten mit einem denkmalgeschützten Bauernhof der Familie Zempel wird bei einer Führung um 16 Uhr gezeigt. Beginn des Konzertes ist 17 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Im Anschluss an das Konzert wird ein Grillbüfett angeboten, dafür wird um eine Anmeldung unter Telefon 04253/683 gebeten.

Das nächste Konzert in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen findet am Sonntag, 18. August, in der Kunstwerkstatt Artenreich in Asendorf-Graue statt, die zum ersten Mal Gastgeber ist. Dort gibt es laut Angaben der Veranstalter mit der Blues Company modernen, gitarrenbetonten, druckvollen Blues.

Das dritte Konzert steigt am Freitag, 30. August, im Forsthaus Heiligenberg und entführt in die Welt des Flamencos mit Gitarre, Tanz und Gesang vom Ensemble Libre. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04252/930055; dort und bei der Buchhandlung Meyer (04252/596) werden auch Kartenvorbestellungen entgegengenommen.