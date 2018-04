Eine Herbst-Winter- Kinderkleider- und Spielsachenbörse findet am Sonnabend, 19. September, von 13 bis 16.30 Uhr in der Grundschule Martfeld statt. Angeboten wird alles rund ums Kind – vom Schnee-Anzug über Stiefel, Spielsachen, CDs und Büchern bis hin zu Fahrrädern und mehr. Auch für Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Neu ist eine Kinderbetreuung. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf sowie zehn Prozent des Verkaufserlöses wird der Jugendarbeit der Vereine in Martfeld gespendet.