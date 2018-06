Für die ganz kleinen Bücherwürmer hat Mattner ein Bilderbuch ins Programm genommen. In "Die kleine Spinne Widerlich" von Diana Amft geht es, man ahnt es, um eine kleine Spinne, die herausfinden will, warum Menschen Angst vor ihr haben. Also macht sie sich auf den Weg. Auf ihrer Reise fragt sie viele Freunde und Verwandte um Rat, und jeder hat eine andere Antwort auf ihre Frage. Doch so nach und nach wird der kleinen Spinne eines klar: Man hat nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt und nicht versteht. Und dagegen lässt sich etwas tun, findet die kleine Spinne...

An Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren richtet sich das Buch "Dornröschen, der Märchenprinz und meine total verrückte Tante", von Kirsten John. Hierbei handelt es es sich um ein Märchen im Märchen: Mia ist direkt in Dornröschens Schloss gelandet. Und was jetzt? Hier sind alle viel zu schläfrig, um Mia zu helfen. Außerdem stellt sich heraus, dass sie versehentlich den Prinzen k.o. geschlagen hat, der Dornröschen wachküssen soll. Wie kann das Schloss nun erlöst werden und Mia nach Hause kommen? Ein Glück, dass wenigstens Küchenjunge Jakob auf ihrer Seite ist...

Kinder, die sich für Naturwissenschaften interessieren, können zum Buch "Basteln und experimentieren mit Windenergie", von Rolf Behringer und Irina Wellige greifen. Unter anderem können die jungen Tüftler lernen, wie man ein eigenes Windrad konstruiert. Auch mit theoretischem Wissen geizen die Autoren nicht. So erklären sie zum Beispiel, wie Wind entsteht, wie man die Windstärke messen kann und wie mittels Wind Energie erzeugt werden kann.

Leicht gruselig geht es hingegen in dem Werk "Das dunkle Licht des Todes" von Bjarne Reuter zu. Das Buch richtet sich an Jugendliche im Alter ab 14 Jahren: Das Haus, in dem die Musikklasse von Frau Bergmann einige Tage verbringt, ist ein Ort des Schreckens: Geräusche wie von knatternden Segeln, ständig tropfende Wasserhähne und ein seltsames Becken mit blubberndem schwarzem Wasser im Keller. Das Haus scheint sich zu bewegen wie ein altes Schiff. Was steckt dahinter?

