"Das Regionalmonitoring soll eine Plattform mit den gebündelten Daten der einzelnen Gemeinden und Städte werden, die öffentlich und für alle im Internet einsehbar ist", erklärte Krebser am Mittwoch auf Nachfrage des WESER-KURIER. "Dort sollen zu Themen wie beispielsweise Verkehr, Erreichbarkeit und Struktur sämtliche Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stehen. Das soll den Kommunen bei der politischen Arbeit, Planungen, Förderanträgen und beim politischen Marketing helfen. So können sie besser zusammenarbeiten." Das Regionalmonitoring soll an das bereits nach dem selben Prinzip eingeführte Demografie-Monitoring "angedockt werden", wie es Krebser formulierte.

Krebser bilanzierte die bisherige Zusammenarbeit der Kommunen als durchaus positiv. "Man muss ja bedenken, dass es sich hier um eine freiwillige Zusammenarbeit handelt, in dessen Rahmen sich zum Beispiel darüber verständigt wird, wo man Siedlungsgebiete entstehen lassen will und wie man mit Gewerbeflächen umgehen möchte", sagte sie. Das Fundament für diese Verständigung bildet das 2005 beschlossene Interkommunale Raumstrukturkonzept (INTRA). Schon viele Ergebnisse hat das Konzept hervorgebracht, wie Krebser erzählte. Zudem sei es geeignet, um Wissen zu speichern und es bei Regierungswechseln an die neuen politischen Akteure weiterzugeben. Ein Beispiel für die Arbeit im Rahmen von INTRA sind die derzeitigen Beratungen über das Regionale Zentren- und Einzelhandelskonzept, die seit Dezember in den kommunalen Gremien laufen. Auch dazu zog Krebser am Dienstag eine Zwischenbilanz. "Dabei handelt es sich um die Steuerung von großflächigem Einzelhandel, also Geschäften mit über 800 Quadratmetern", erklärte sie nun. "Zentrenrelevante Sortimente wie Lebensmittel, Geschenkartikel, Kleidung und so weiter sollen nicht mehr auf der grünen Wiese angesiedelt werden." Denn durch den Einzelhandel außerhalb der Innenstädte würden Letztere kaputt gemacht: "Sie bluten einfach aus", sagte Krebser. Darin und über entgegenwirkende Strategien seien sich bis jetzt alle Kommunen einig.