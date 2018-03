Landkreis Diepholz. Statt wie geplant fünf wird der Landkreis Diepholz nun acht Stipendien für Medizinstudenten vergeben. Nach Angaben von Landrat Cord Bockhop haben die Ausgewählten in den Bewerbungsgesprächen so überzeugt, dass sich die Kreistagsfraktionen kurzfristig dazu entschlossen haben, allen ein Stipendium anzubieten. Den Eilbeschluss hätten die Landräte schon unterschrieben, die endgültige Entscheidung liegt am 7. September aber beim Kreisausschuss.

Wie berichtet, will der Landkreis mit dem Stipendium dem Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken. Bewerben konnten sich nicht nur die jetzigen Abiturienten, sondern auch bereits Studierende. Ab Stipendienbeginn gibt es monatlich 300 Euro sowie einen Zuschuss zu den Studiengebühren von 50 bis 150 Euro monatlich für das gesamte Studium.

Insgesamt hatten sich 14 junge Menschen beworben, von denen acht in die engere Auswahl kamen. Ein Auswahlgremium, dem auch Vertreter aller Kreistagsfraktionen angehörten, führte die Bewerbungsgespräche. "Ich dachte, es würde sich mehr Masse bewerben, und dass diejenigen, die klasse sind, sich nicht binden wollen", sagt Bockhop. Er sei doch überrascht gewesen, dass es am Ende umgekehrt war. "Die Idee ist offensichtlich richtig, wenn sich so hoch qualifizierte Bewerber melden", freut sich der Landrat.

Mit "hoch qualifizierte" meint er, dass alle acht Bewerber, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, eine Abiturnote mit einer eins vor dem Komma vorweisen können. Das ist besonders für diejenigen wichtig, die gerade Abitur gemacht haben, da die Auswahlgrenze bei Humanmedizin nach Angaben der Stiftung für Hochschulzulassung in Niedersachsen bei einer Abiturnote von 1,1 (bundesweit zwischen 1,0 und 1,2) liegt. Doch nicht nur die Abiturnote sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass das Auswahlgremium begeistert von den acht Bewerbern war. Sie hätten auch die "richtige Persönlichkeit" unter Beweis gestellt und deutlich gemacht, warum sie nicht nur am Arztberuf, sondern auch an einer Tätigkeit im Landkreis interessiert sind.

Alle acht zukünftigen Stipendiaten kommen auch aus dem Landkreis Diepholz. Laut Stefan Hempe, im Kreishaus der Ansprechpartner in Sachen Medizinstipendium, sind darunter sogar einige aus dem Nordkreis. "Auch aus Syke und Stuhr", sagt er. Zwei junge Männer, die die Zusage für das Stipendium bekommen haben, studieren bereits Medizin – einer in Hannover, der andere in Marburg. Hempe schätzt, dass es noch etwa vier Jahre dauern wird, bis die angehenden Mediziner in den Landkreis kommen werden. Beide würden sich für Allgemeinmedizin interessieren, könnten sich eine Tätigkeit als Hausarzt vorstellen. Einer tendiere auch zur Inneren Medizin.

Die sechs ausgewählten Frauen haben gerade Abitur gemacht und müssen deshalb noch auf die Zusage warten, ob sie einen Studienplatz bekommen. "Aber auch wenn sie in diesem Jahr wider Erwarten keinen Studienplatz erhalten sollten, hat sich die Politik dazu entschlossen, ihnen die Stipendienzusage bis zum Herbst 2013 zu verlängern", sagt Bockhop.

Der Landrat betonte erneut, dass die Bindung zum Landkreis während des Studiums der Stipendiaten unbedingt aufrecht erhalten werden soll. "Zum Beispiel durch Praktika und als Assistenzarzt oder durch einen Job in den Semesterferien", sagt er. Man wolle den Stipendiaten behilflich sein. Stefan Hempe ergänzt: "Die Hausarzt-Ausbildung ist derzeit in Sulingen möglich, aber wir wollen das ausweiten."

Informationen zum Stipendium, das auch im kommenden Jahr wieder ausgeschrieben werden soll, gibt es im Internet www.diepholz.de, Stichwort "Medizin-Stipendium" oder unter der E-Mail-Adresse stefan.hempe@diepholz.de.

