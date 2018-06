Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz an der Straße Siebenhäuser 77 in Syke lädt für kommenden Donnerstag, 10. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Interessierte, Freunde und Unterstützer zu einem Besichtigungsnachmittag ein. Besucher können auf einem Rundgang die verschiedenen Therapie- und Behandlungsräume besichtigen, wie Heiner Brock, Sprecher von Löwenherz, mitteilte. „Mitarbeiterinnen erläutern die Arbeit und die Angebote für die unheilbar erkrankten Kinder, Jugendlichen und deren Familien und beantworten gerne Fragen. Der Pflegebereich und die Elternzimmer können nicht besichtigt werden“, erklärte Brock weiter. Im Lichtblick informiert ein Film über die Arbeit von Löwenherz. Im Down under, dem Speise- und Aufenthaltsraum des Jugendhospizes, stehen an diesem Tag Kaffee und Kekse für die Besucher bereit.

