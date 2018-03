LETZTE ARBEITEN

Medicum geht an den Start

Weyhe-Leeste. Kartons stapeln sich in den Gängen, die Kreissäge läuft, und im Minutentakt werden medizinische Geräte und andere Einrichtungsgegenstände hereingetragen – Endspurt für das neue Medicum an der Leester Hauptstraße. Während in der vergangenen Woche mit Hochdruck die letzten Arbeiten erledigt wurden, soll an diesem Montag die internistische Praxis den Betrieb aufnehmen.