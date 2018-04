Schenkt man den Statistiken des Turn- und Sportvereins Syke Glauben, ist das ältere Semester aktiver als das junge – zumindest was das Deutsche Sportabzeichen angeht. Die Altersgruppe von 40 bis 59 war im vergangen Jahr mit 48 Teilnehmern am Stärksten vertreten. Insgesamt 115 erfolgreiche Prüfungsabnahmen vermeldet der Verein.

Ein Trend, der sich schon in den vergangenen Jahren herauskristallisierte, bestätigt sich darüber hinaus auch in diesem Jahr: Mehr Menschen versuchten das Deutsche Sportabzeichen zu bekommen. Während sich im Jahr 2014 noch 75 Erwachsene den Herausforderungen stellten, waren es vergangenes Jahr schon 83. Auch nahmen mehr Familien an den Prüfungen für das Abzeichen teil. Besonders erfolgreich war dabei Familie Feierabend, die die Prüfungen zum neunten Mal mit vier Personen erfolgreich absolvierte. Ohne die ehrenamtlichen Prüfer wäre das unmöglich gewesen, betonen die Verantwortlichen. Darunter war auch Ilse Bruns, sie gehört mit 46 Dienstjahren zu den ältesten Prüfern im Bezirk.

Bei den Jugendlichen schafften Rune Kaschke und Lara Sivulka zum jeweils siebten Mal die Prüfung. Anica Feierabend vermeldete ihren achten Erfolg, ihr Bruder Till den zehnten. Bei den Erwachsenen nahm Karin Meyer zum 24. Mal erfolgreich an der Prüfung teil. Volker Feierabend absolvierte das Sportabzeichen zum 25. Mal. Bernd Plate stellte sich den sportlichen Herausforderungen nunmehr zum 31. Mal. Nur zwei Mal mehr schaffte Harald Levers das Sportabzeichen. Anke Weiße vermeldet ihren 36. Erfolg. Margret Wolters und Hermann Uhlenwinkel schafften die Prüfungen zum 38. Mal. Horst Schlüke nahm insgesamt 41 Mal erfolgreich an den Herausforderungen teil. Liesel Schimmack absolvierte die Leichtathletik-, Schwimm- und Radfahraufgaben zum nunmehr 45. Mal.

Mit insgesamt 47 bestandenen Sportabzeichen brachte es Claus Davidson im vergangenen auf die zweitmeisten. Lediglich Uwe Meseberg – mit 52 erfolgreichen Teilnahmen – verbucht mehr Abzeichen.