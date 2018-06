Im Gasthaus Vollmers werde sie am Mittwoch, 15. Februar, über ihr Abenteuer berichten, lässt Martin Rühl von der Vereinigung der Freizeitreiter Deutschland (VFD) wissen. Mit zahlreichen Bilden berichte Pendl, wie sie mit einer Gruppe über vier Pässe von der Schweiz nach Italien wanderte. In ihrem Vortrag beleuchte sie unter anderem, was für ein Training und welche Ausrüstung dafür von Nöten sei. Außerdem schildert die Wanderreiterin ihre Reise über den historischen Römerpfad Via Sbrinz. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr.