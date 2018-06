Hat die Initiative bislang noch feste Sprechzeiten angeboten, will der Vorstand die Syker Arbeitsloseninitiative künftig auf neue Füße stellen: "Wir bieten ab sofort Beratungsgespräche auf Anmeldung an", berichtet Michael Lux und gibt auch gleich die Mobilfunknummer durch, unter der die Hartz-IV-Empfänger die Initiative tagsüber kontaktieren können. Sie lautet 0162/3306729. Lux und seine Mitstreiter, die allesamt ehrenamtlich arbeiten und sich autodidaktisch in die komplexe Sozialgesetzgebung eingearbeitet haben, helfen ihren Klienten, die Bescheide zu verstehen, decken darin enthaltene Fehler auf, formulieren Widersprüche, stellen Anträge. "Richtig kompliziert wird es, wenn Hartz-IV-Empfänger etwas hinzuverdienen", hat Michael Lux in den vergangenen zwei Jahren so seine Erfahrungen gemacht. Rath und er beraten die Leistungsempfänger nicht nur, sondern begleiten sie auf Wunsch auch zum Jobcenter. Jeder Fall sei anders. Das Klientel, das von der Initiative beraten werde, wolle "nicht in der sozialen Hängematte liegen", sondern zurück in den ersten Arbeitsmarkt gelangen. "Der Fehler im System ist, dass es einfach zu wenig Arbeitsplätze gibt", beklagt Lux.