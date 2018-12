Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Modellfluggeländewird diskutiert

Syke-Gödestorf (abu). Der Gödestorfer Ortsrat tagt am Mittwoch, 14. August, ab 19 Uhr in der Schützenhalle Schnepke. Hauptpunkt auf der Tagesordnung ist die Errichtung eines Modellfluggeländes inklusive einer Aufstiegserlaubnis für Flugmodelle auf einem Grundstück in der Gemarkung Gödestorf. Antragsteller ist der Modellflugclub Syke, der zudem eine Außenstart- und Landeerlaubnis für Motorschirme auf dem Grundstück am Bahlumer Bach anstrebt. Des Weiteren wird es einen Zwischenstand zum An- und Umbau des gemeinsamen Heimes von Sportverein und Feuerwehr geben.