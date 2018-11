Thema war dabei auch der Zuschuss der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, immerhin insgesamt 45000 Euro. "Davon sind 20000 Euro für Schienenerneuerungen, der Rest ist ein Zuschuss für das Personal", erklärte Horst Wiesch jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Personalproblem zeigt sich beim DEV auch dadurch, dass viele Sonderfahrten in der Woche abgesagt werden müssen, weil die ehrenamtlichen Helfer dann berufstätig sind – oft viele Kilometer von Bruchhausen-Vilsen entfernt. Außerdem geht mit Klaus Schmidt ein Werkstattmitarbeiter in Rente, der ersetzt werden soll. Der neue Werkstattmeister, so DEV-Pressesprecher Bernd Furch gegenüber dem WESER-KURIER, soll Werkstattmeister in Festanstellung werden, aber auch eine Fahrerlaubnis für Triebfahrzeuge besitzen. "Dann können wir auch während der Woche Sonderfahrten anbieten", hoffte Bernd Furch.

Er bestätigte auch, dass es für den Asendorfer Bahnhof künftig einen Beauftragten geben werde. Gerade aus Asendorf war während der jüngsten Tourismus-Ausschusssitzung Kritik am DEV-Vorstand laut geworden. Das sprach auch Horst Wiesch an. "Der DEV-Vorstand hat bei unserem Gespräch signalisiert, man wolle sich in Zukunft zweimal jährlich mit dem Asendorfer Bürgermeister treffen, um Belange rund um die Museumseisenbahn anzusprechen." Wiesch nutzte das Treffen mit dem Vorstand auch, um die neue Mitarbeiterin im Informationspunkt, Carola Schwecke, vorzustellen.

Weiteres Thema waren die verschiedenen Bauvorhaben, die in diesem Jahr anstehen. So sollen noch vor Saisonstart Gleisbauarbeiten im Bereich Heiligenberg realisiert werden. Im ersten Bauabschnitt werde das Gleis auf einer Länge von rund 160 Metern mit Zuschüssen der Kreissparkasse Syke und des Landschaftsverbands Weser-Hunte erneuert. Um den Fahrbetrieb zu sichern, müssten jedoch noch weitere 240 Meter Gleis saniert werden. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werde dafür einen Zuschuss zahlen, teilte Wiesch mit. Weitere Zuschüsse würden beantragt, eine Realisierung des Vorhabens noch für dieses Jahr angestrebt.

Bei dem Treffen wurden auch die von Seiten des Gesetzgebers stetig steigenden Anforderungen zum Betrieb einer Eisenbahn angesprochen. "So muss man zum Beispiel für die Instandhaltung von Güterwagen eine zertifizierte Werkstatt haben", erklärte Furch. "Noch sind wir davon nicht betroffen, aber das kann bald kommen."