Bassum

Mutmaßlicher Autodieb verursacht Unfall

Sebastian Kelm

Bassum. Offenbar unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und möglicherweise mit einem gestohlenen Transporter soll ein 40-Jähriger am Sonntagvormittag in Bassum einen schweren Unfall verursacht haben. Laut Polizei sei er aus Unachtsamkeit auf der B 51 von hinten in den Wagen eines 48-Jährigen gekracht.