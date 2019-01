Syke-Barrien. Sie hat zusammen mit Kindern das Leben entdeckt und gelebt. "Mit allen Sinnen", wie sie betont. Jetzt, am Ende ihrer beruflichen Laufbahn, waren es Kinder, denen sie ihre letzten Stunden an der Barrier Grundschule widmete. Darunter Schülerinnen und Schüler, deren Mütter und Väter sie schon unterrichtet hatte, zum Teil sogar die Großeltern.

Gestern ging Elisabeth Busch in den Ruhestand. 40 Jahrzehnte lang hatte sie an verschiedenen Grundschulen unterrichtet, davon 35 Jahre in Barrien. 2003 hatte sie ihre letzte "große" Klasse abgegeben und danach mit neun Wochenstunden die Barrier Vorschule geleitet. Wer die quirlige Lehrerin kennt, der weiß, dass es ein Abschied in den Unruhestand war. Ihre Enkel und einige Kinder von Migrantenfamilien werden künftig ihre Schüler sein. Das verriet die Weyherin.

Bücher waren von jeher Teil ihres Lebens. Das war schon während ihrer Kindheit so. Und Bücher begleiteten sie auch während ihrer Ausbildung und Arbeit an Schulen in Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen. Und so war es nicht verwunderlich, dass sie auch gestern zum Buch griff, den Erstklässlern daraus vorlas und jedem von ihnen ein Exemplar schenkte. Auf Buschs ausdrücklichen Wunsch hin hatte das Kollegium auf ein Abschiedsgeschenk verzichtet und das Geld für Leo Lionnis "Frederick" gesammelt.

Lionni ist einer der Lieblingsautoren Buschs. Sein Stück von Frederick und dessen Feldmausfamilie hatte die Lehrerin 1987 mit drei ersten Klassen einstudiert und zur Einschulungsfeier mit großem Bühnenbild, Musik, Gesang und Tanz in der Turnhalle aufgeführt.

Und damals wie heute waren die Kinder von der Geschichte des cleveren Mäuserichs gefesselt. "Die Aussagen darin sind eng mit mir und meiner Arbeit verbunden", verriet Elisabeth Busch. Nicht nur körperliche Arbeit, deren Ergebnis man gleich sehen könne, sei Arbeit, sondern auch die geistige. "Jeden Menschen mit seinen Talenten annehmen, diese erkennen und fördern ist wichtig - wichtiger, als Defizite bei Kindern zu suchen, sie auszusortieren, und dann dort penetrant zu fördern zu versuchen, möglichst noch in kleinen Gruppen, rausgerissen aus der Klassengemeinschaft, die keine mehr ist und schon gar nicht wird", erklärte die Pädagogin.

40 Jahre lang habe sie mit Projekten die Unterrichtstage und -jahre gefüllt. Mit Theaterstücken, Museumsbesuchen, Mitmachaktionen, mit Lesewochen, mit Autoren, Walderkundungen und mit dem Verfassen von eigenen Büchern.

Und so ein selbst verfasstes Buch bekam die scheidende Lehrerin jetzt von ihren Schülerinnen und Schülern geschenkt. Mit einem Händedruck, einem an jedes Kind gerichteten persönlichen Wort und mit einem "Frederick"-Bastelbogen entließ die Pädagogin die Erstklässler in den weiteren Unterricht.