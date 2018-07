"Zu Gemüt und Einstellung können wir noch gar nichts sagen, da sie ganz frisch bei uns ist", erklärt Tierpflegerin Monique Gawronski. Das Tier wurde in Weyhe gefunden und hat schon eine belebte Vorgeschichte. Vor drei Jahren tauchte die Katze abends im Garten einer Bürgerin aus Weyhe auf und trieb sich dort ab und zu rum. Plötzlich war die Katze nicht mehr da, und seit nun zwei Wochen ist sie für längere Zeit wieder im Garten gesichtet worden. "Das sieht sehr nach einem Umzug der Besitzer aus", schätzt Gawronski. "Die Tiere finden sich eventuell in ihrer neuen Umgebung nicht zurecht und kehren dann in ihre alte Heimat zurück. Katzen haben einen unglaublichen Orientierungssinn und können auch sehr weite Strecken zurücklegen", erklärt sie weiter. Die Katzendame wird zwischen zehn und 14 Jahren geschätzt, ist weder gechipt noch tätowiert. Die Tierheimpfleger hoffen jetzt, dass die Besitzer nicht allzu weit weggezogen sind oder sich eventuell Bekannte finden, welche die Katze wiedererkennen. "Es lässt sich schwer schätzen, wie weit die Katze gereist sein könnte, Bremen ist da noch die nächstgelegene Möglichkeit", so Gawronski.

Sollte der alte Besitzer oder ein anderer das Tier zu sich nehmen wollen, so ist das Tierheim montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Nummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen.