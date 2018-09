Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Neue Ausstellung in der Volksbank

Bruchhausen-Vilsen. Kürzlich eröffnete in der Filiale der Volksbank Sulingen in Bruchhausen-Vilsen eine Ausstellung mit Werken von Steffi Sprunkel. Die Volksbank stellt Künstlern aus der Region regelmäßig ihre Geschäftsräume in Bruchhausen-Vilsen als Podium für kreative Kunst zur Verfügung.