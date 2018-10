Der von einem Kleintransporter beschädigte Poller am Beginn der Syker Hauptstraße in Höhe Mühlendamm wird jetzt ersetzt. Die Stadt geht davon aus, dass die Versicherung des Fahrers die Kosten übernimmt.

Am Anfang der Syker Hauptstraße – in Höhe des Mühlendamms – soll in der nächsten Woche ein neuer Poller eingebaut werden. (Dominik Flinkert)

Schon dreimal beschädigt worden

Bürgermeisterin Suse Laue sagte, der Poller sei bereits dreimal beschädigt worden – zuletzt am stärksten. Alle Anlieger hätten einen Chip, mit dem sie den Poller herunterfahren lassen und am Wochenende mit Fahrzeugen in die Hauptstraße fahren können. „Es gibt aber Autofahrer, die nach den Anliegern noch durchfahren und dann – wenn der Poller schon wieder hochgefahren ist – dagegen fahren“, sagt Brunßen. Für Autofahrer ohne Chip ist die Durchfahrt am Wochenende verboten. Darauf weist auch ein Schild zusätzlich hin. Einzige Ausnahme am Wochenende: Wenn die Schloss Apotheke Notdienst hat, ist die Durchfahrt erlaubt.

Obwohl eigentlich schon das Schild darauf hinweist, dass die Straße nur von montags bis freitags von Kraftfahrzeugen befahren werden darf, stand nach dem Unfall nie zur Diskussion, auf den Poller zu verzichten, weil es für den Poller einen Ratsbeschluss gibt. „Es ist lange über die Verkehrssituation in der Hauptstraße diskutiert worden. Einen Verkehrsraum gibt es dort und es muss auf Fußgänger, also die schwächsten Verkehrsteilnehmer, Rücksicht genommen werden“, betont Laue. Zudem komme der Poller nicht unerwartet hoch, sondern ein Blinklicht und eine Ampel wiesen darauf hin. Fahrradfahrer dürfen immer auf der Straße fahren.

Nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz haben sich in der Zeit, in der der Poller nicht vorhanden war, keine häufigeren Unfälle ereignet.