Ein neuer Qigong-Kurs beginnt am Montag, 28. September, im Seminarhaus Shiva Shakti an der Dorfstraße 18 in Martfeld. Der Kurs endet am 14. Dezember nach acht Abenden, die von 19.30 Uhr bis 21 Uhr laufen. Die Qigong-Lehrerin Silvia Lauer-Schulz führt in die acht Übungen des sogenannten Nieren-Qigongs ein. „Es ist eine Methode, gut geeignet, um gestärkt durch den Herbst und Winter zu kommen, den Körper beweglich zu halten, die Atmung zu vertiefen und die Gedanken zu läutern“, so die Dozentin. Die Übungen werden im Stehen ausgeführt, können bei Einschränkungen aber auch im Sitzen mitgeübt werden. Anmeldungen sind unter Telefon 0 42 42 / 40 77 möglich.