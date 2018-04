Herkunftsnachweis: Bei Deutz erhielten Ralf Gräpel und seine Mitstreiter wichtige Hinweise auf die Vergangenheit des Motors. (Udo Meissner)

Rainer Paape schnappt sich das Schwungrad und beginnt, es zu drehen. Nicht ganz einfach, denn das gusseiserne Gerät hat einen Durchmesser von etwa 1,50 Meter. „Das ging am Anfang gar nicht“, schmunzelt der Mann vom Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Martfeld.

Das Schwungrad hatte keinen Schwung mehr, war am Motor festgegammelt. Literweise Öl und viel Geduld brachten es wieder in Schwung. So, wie es an Pfingsten 2017 mit dem ganzen Motor der Fall sein soll: Am Mühlentag soll der Deutz-Motor von 1904 wieder schnurren wie ein Kätzchen.

Nun darf man sich diesen Motor, der seit den 1930er-Jahren in einem Seitenraum der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld steht, nicht so vorstellen wie beispielsweise einen Automotor. Optisch hat er etwas von einem Trecker, nur, dass halt drei Räder fehlen. 21 Liter Hubraum, 16 Pferdestärken – damit sollte einst das Mühlrad angetrieben werden, wenn der Wind mal abflaute. „Es war ein Benzol-Motor, den die Besitzer zu einem Diesel umgebaut haben“, erläutert Rainer Paape. Auch die Pleuelstange sei verlängert worden, um eine höhere Kompression zu erreichen. „Aber letztlich war das Schwungrad zu schwach. Wir schätzen, dass der Motor keine 100 Stunden in Betrieb war.“

Pfingsten 2017 soll er wieder laufen: Wenn es nach Heinrich Gräpel (links) und Rainer Paape geht, soll der Motor aus dem Jahre 1904 sogar wieder die Mühlentechnik antreiben. (Udo Meissner)

Fast neu also, nur leider nicht scheckheftgepflegt. Damit sich das ändert, hat sich jetzt eine Gruppe zusammengefunden, die dieses historische Schmuckstück wieder zum Laufen bringen will. Neben Paape sind das Heinrich Gräpel und sein Sohn Ralf. Der entscheidende Mann aber heißt Ernst Meininger. „Er ist ein absoluter Spezialist für derart alte Motoren“, urteilt Paape über den Maschinenbauer. Der HVV-Vorsitzende Anton Bartling hatte den Verdener kontaktiert und bei ihm Interesse für das mehr als 100 Jahre alte Schätzchen in der Fehsenfeldschen Mühle geweckt. „Er ist fest davon überzeugt, dass er den Motor wieder zum Laufen kriegt“, erzählt Heinrich Gräpel.

Er, Gräpel, gehört dem Ausschuss Mühlentechnik im HVV an. „Das Thema mit diesem alten Motor kam bei uns immer wieder hoch“, sagt er. Einiges an Teilen habe gefehlt, aber das fand sich im Laufe der Zeit fast alles wieder an. „In einem alten Schrank lagen einige Originalteile, das war eine feine Sache.“ Und was es nicht mehr gibt, das baut Ernst Meininger einfach nach. So wie kürzlich einen Zündkopf. „Das ist solide, greifbare Technik“, findet Ralf Gräpel. „Das hat vieles einfacher gemacht.“

Auspuff an der frischen Luft: Damit der Motor nicht den ganzen Raum vollrußt, wenn er wieder läuft, werden die Abgase nach draußen geleitet. (Udo Meissner)

Die beiden Gräpels hat die Liebe zur Technik an dieses Projekt gebracht, aber Rainer Paape wollte eigentlich „nur ein Foto für unsere Internetseite machen“. Doch dann hat es auch ihn gepackt. Inzwischen weiß er sogar, was ein Schnapp-Magnet-Zünder ist. „So einen haben wir nach einem Bericht in einer Zeitung gespendet bekommen“, erinnert er sich. Es sei schwierig gewesen, einen Anfang zu finden, sagt Heinrich Gräpel. Von der Gasmotoren-Fabrik Deutz hätten sie dank der Seriennummer erfahren, dass der Motor mit Luftdruck gestartet wird. Der ursprüngliche Zünder sei von Bosch. „Die waren sehr kooperativ.“

Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer. „Im Moment sind wir noch bei der Diagnose“, sagt Heinrich Gräpel. Heißt: „Wir probieren gerade, ob es sich lohnt, den Motor wieder in seinen Originalzustand zu versetzen.“ Wenn ja, wolle man für nächstes Jahr Fördergelder beantragen. In Anbetracht der Tatsache, dass nur 33 dieser Motoren hergestellt wurden, sollte es die Mühe wert sein. Wer weiß, wie wenige es davon noch gibt und wie viele von diesen Raritäten tatsächlich noch laufen.

Sollte der Deutz-Motor von 1904 tatsächlich wieder in Schwung kommen, wollen die vier Tüftler ihn anfangs nur zeigen, wenn er einfach läuft. Doch Heinrich Gräpel hat ein weiteres Ziel. „Wir wollen den Motor wieder mit dem Mahlgang verbinden und das Ganze dann wieder in Gang setzen“, schaut er nach vorne. „Das wäre besonders schön“, fügt er hinzu.