"Es ist die umfassendste Dokumentation über das Kloster und alle bekannten dazu noch verfügbaren Quellen", sagt Karl Sandvoß. Überschrieben ist das Kapitel mit "Heiligenberg – Prämonstratenser, etwa 1214 bis 1543". Zu finden ist neben einer Kurzinformation eine zweiseitige Abhandlung über das Kloster, dazu eine Aufstellung der Gebäude und der Klostervorstände.

Alle Angaben sind mit detaillierten Quellenangaben versehen, so dass Interessierte noch weiter in das Thema einsteigen können. Das Niedersächsische Klosterbuch stellt mit seinem wissenschaftlichen handbuchartigen Inventar sämtliche Domkapitel, Stifte, Klöster und ähnliches im Gebiet der heutigen Bundesländer Niedersachsen und Bremen von der Christianisierung bis zum Jahre 1810 in einzelnen Artikeln dar.

Die Sammlung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen in Kooperation mit der Klosterkammer Hannover und der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen. Das vierbändige Werk ermöglicht Interessierten einen schnellen, präzisen und zuverlässigen Zugriff auf die klösterliche Kulturlandschaft Niedersachsens und ist auch für Laien verständlich geschrieben. Das Werk ist erschienen im Verlag für Regionalgeschichte in Göttingen.