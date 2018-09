Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Oldtimertreffen in Heiligenrode

Stuhr-Heiligenrode (tön). Anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Bremer Volvo-Clubs veranstaltet der Club am Sonntag, 9. September, von 9 bis 18 Uhr in Heiligenrode ein Oldtimertreffen mit Teile- und Trödelmarkt – und zwar auf dem Gelände an der Straße Am Kindergarten 2. Es stehen mehr als 10000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, teilt der Verein mit. Zahlreiche Oldtimerbesitzer aus ganz Deutschland hätten sich bereits angemeldet. Auch für den Teile- und Trödelmarkt lägen schon viele Anmeldungen vor. Noch gebe es aber freie Standplätze. Anmeldungen nimmt Club-Mitglied Jens Wöbse unter 04206/6096 oder per E-Mail an volvo@bremer-volvo-club.de entgegen. Der Eintritt ist frei.