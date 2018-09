Für Peter Cordes hängt der Erfolg eines Ortsbrandmeisters von der Unterstützung seines Teams ab. (Udo Meissner)

Mit 24 Jahren hat sich Peter Cordes 1977 als Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Eschenhausen verschrieben. Sieben Jahre später wurde er zum Ortsbrandmeister ernannt. Der Grundstein für eine 32-jährige Amtszeit wurde gelegt. Doch zum 1. August findet die Ära Cordes ein Ende, denn das Brandschutzgesetz sieht ein Ausscheiden aus dem Dienst mit Erreichen des 63. Lebensjahres vor.

Auch wenn mit der Eschenhauser Feuerwehr viele Erinnerungen und Lebenszeit verbunden sind, hält der Träger des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber diese Regelung aber für vernünftig.

Schicksal wirkte mit

Dabei hat Peter Cordes dem Schicksal diese Amtszeit zu verdanken. Als 24-Jähriger ereilte ihn das Schreiben der Bundeswehr, welche ihn zum Dienst an die Waffe rufen wollte. Da Peter Cordes mit 24 Jahren aber schon Ehemann und Familienvater war, lehnte die Bundeswehr dankend ab. „Damals stand fest, dass ich ausgemustert werde, weil ich der Bundeswehr zu teuer geworden wäre“, erklärt Cordes.

Doch ganz ohne der Allgemeinheit einen Dienst zu erweisen, ging es für ihn nicht. Über einen Freund, der sich in der Feuerwehr engagierte, konnte Cordes erste Informationen sammeln und so stand für ihn fest, das der Dienst bei den Blauröcken die sinnvollste Lösung für ihn ist. Nach dem Umzug ins beschauliche Eschenhausen, war der Besuch bei der Ortswehr beschlossene Sache. „Bei der Feuerwehr in Eschenhausen bündelt sich nicht nur die Brandbekämpfung, sondern auch das Dorfgemeinschaftsleben und die Jugendarbeit des Ortes“, so Cordes.

Nicht mit so langer Amtszeit gerechnet

Mit einer so langen Amtszeit hat Peter Cordes anfangs nicht gerechnet. „Zunächst wollte ich das nur die zwei Jahre machen, statt des Wehrdienstes, aber dann habe ich so viel Gefallen daran gefunden, dass ich das weitergemacht habe. Und auf einmal sind 32 Jahre vergangen“, schwelgt der Ortsbrandmeister.

In den über drei Dekaden habe sich einiges getan in der Feuerwehrarbeit. Früher glich die Ortswehr Eschenhausen eher einem Zusammenkommen. Wirklich professionell sei es nicht zugegangen. Ein Umstand, den Peter Cordes nach seiner Wahl zum Ortsbrandmeister im Jahre 1984 ändern wollte. „Ich habe damals gesagt, dass ich das Amt gerne übernehme, aber ich möchte, dass etwas getan wird“, machte er damals Nägel mit Köpfen.

Nach anfänglicher Skepsis etablierte sich der neu eingeführte Dienst schnell. Zweimal im Monat wird seitdem geübt und Aufgaben verteilt. Und die Anstrengung wurde belohnt. Heute befindet sich die Eschenhausener Feuerwehr in die Alarmschleife anderer Feuerwehren. „Das heißt, wenn in Bassum die nächste Alarmstufe ausgelöst wird, ist Eschenhausen schon dabei“, erklärt Peter Cordes stolz.

Viele Atemschutzgeräteträger

Darüber hinaus kann Eschenhausen im Vergleich zu anderen Ortswehren viele ausgebildete Atemschutzgeräteträger vorweisen. „Wir hatten zu Spitzenzeiten durchaus 14 Einsatzkräfte aus Eschenhausen mit Atemschutzgeräten zu Einsätzen geschickt“, berichtet er weiter. Und auch der Altersdurchschnitt bewegt sich nach vielen Jahren momentan wieder im U40-Bereich, fügt Cordes hinzu.

Keine Selbstverständlichkeit für Peter Cordes. Gerade den jungen Anwärtern erklärt er immer wieder, dass eine Mitarbeit bei der Feuerwehr eine verantwortungsvolle Position ist. Verantwortung, die sich aber auszahlt. „Ich habe darauf geachtet, den Nachwuchs in Positionen zu setzen, wo sie Verantwortung übernehmen mussten. Sie sollten nicht nur lernen, sondern es auch umsetzen können“, erklärt Cordes. Das sei insbesondere deshalb wichtig, weil auch die Eschenhauser Feuerwehr mit Nachwuchsproblemen kämpft und ein Engagement bei den Blauröcken deshalb frühzeitig attraktiv gemacht werden muss.

Neubau des Gerätehauses

Nur zu gut erinnert sich Cordes auch an den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Jahr 1989, der die einfache Garage ablöste, in der das Feuerwehrauto stand. Laut Peter Cordes war der Neubau für den kleinen Ortseil der Lindenstadt eine große Sache. „Wir haben lange gebraucht, um einen geeigneten Bauplatz zu finden. Als es losging, konnten wir das Feuerwehrhaus dank viel Eigenleistung realisieren“, so Cordes.

Dass das Brandschutzgesetz das Ausscheiden aus der Feuerwehr mit 63 Jahren vorsieht, war und ist für Peter Cordes stets eine gute Sache. „Ich brauche mit 60 Jahren nicht mehr mit einem 20-jährigen um die Wette zu laufen. Dann hängt mir die Zunge auf dem Boden, und er fragt, was denn los ist“, bekräftigt Cordes. Dennoch werde er immer nachdenklicher, je näher sein letzter Dienst bei der Feuerwehr rückt.

"Schiene Cordes"

Am Sinn eines Wechsels hält er aber weiter fest. 32 Jahre seien eine lange Zeit, in der alles in der „Schiene Cordes“ verlief. „Die Feuerwehr hat so viele junge Menschen, da werden viele neue Ideen reinkommen“, blickt er voraus auf die Zeit des neuen Ortsbrandmeisters Michael Reimers und seines Stellvertreters Jürgen Fastenau. Diesen stehe er gerne für Fragen zur Verfügung. „Ich möchte aber lieber im Hintergrund bleiben und warten bis sie mich ansprechen. Sie sollen ihr Ding machen“, so Cordes. Zudem bleibt Peter Cordes der Feuerwehr bis März 2017 als Pressesprecher erhalten.

Peter Cordes hat sich nie als Retter der Feuerwehr gesehen. Vielmehr brachte er einen Stein ins Rollen, der dank des Einsatzes seiner Brandbekämpfer nie stehen blieb. „Ich stehe nur an der Spitze und kann viel erzählen, aber solange die Mannschaft hinter mir nicht mitzieht, falle ich irgendwann um“, honoriert Cordes die Arbeit der Eschenhauser Blauröcke. Auch ohne Unterstützung von Frau und Kind hätte er die lange Regentschaft nicht durchgestanden. Der letzte Dank Cordes‘ geht an seinen Stellvertreter Friedhelm Peters. „Ich bin froh, dass er es 18 Jahre mit mir ausgehalten hat“, erzählt Cordes und lacht.