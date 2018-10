Die Volksbank lädt wieder zu ihren Ortsversammlungen ein. Inhaltlich geht es um das Geschäftsjahr 2015, wie Kirstin Högemann, Sprecherin der Syker Volksbank mitteilte. Die erste Versammlung findet am Dienstag, 8. März, ab 19 Uhr im Gasthaus Scholvin-Ortmann an der Bremer Straße 68 in Riede statt. Weiter geht es am Donnerstag, 10. März, ab 19 Uhr im Gasthaus Haake in Bassum sowie am Dienstag, 15. März, ebenfalls ab 19 Uhr im Gasthaus Nobel in Moordeich. Wer vorher noch einen Imbiss zu sich nehmen möchte, sollte jeweils schon um 18.30 Uhr vor Ort sein.

TÖN