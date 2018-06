Der Gitarrist René Shades und der Sänger Martie Peters wollen heute Abend dem Publikum in der Varreler Gutsscheune klassischen Rock präsentieren. Dazu haben sich die beiden dänischen Musiker Verstärkung geholt – am Schlagzeug wird Paul Robinson sitzen, das Saxofon spielt Doris Decker. Decker gehört zur Tourband von Udo Lindenberg, Robinson kann unter anderem auf Zusammenarbeiten mit Rod Stewart, Paul McCartney und den Pet Shop Boys verweisen – und außerdem spielte er das Schlagzeug in dem Lied „Video Killed The Radiostar“ von den Buggles, ein Song, der weltweit in den oberen Bereichen der Hitparaden zu finden war.

Ist es schwierig, mit Paul McCartney zusammenzuarbeiten? „Nein“, sagt Robinson. 1980 habe er die Gelegenheit gehabt, mit dem Ex-Beatle im Rahmen von Sessions zu spielen. „McCartney ist unkompliziert“, fügt Robinson hinzu. Auch für Michael Jackson spielte er eine Schlagzeugprogrammierung ein – da Robinson in London zu den bekanntesten Schlagzeugern gehörte, war ein Produzent des King Of Pop auf ihn aufmerksam geworden. Im Jahr 2006 trommelte er auf einer Platte der Pet Shop Boys. „Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie einen richtigen Schlagzeuger hatten“, sagt er dazu. Zwar hat Robinson mit zahlreichen Stars gearbeitet, aber ein Wunsch ist noch offen: „Ich würde gerne mal mit Stevie Wonder was machen. Der ist ein Genie“, so der 59-Jährige.

Wie wird man Saxofonistin in der Tourband von Udo Lindenberg? „Man muss eine freche Schnauze haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein“, erklärt Decker und lacht. Vor rund 30 Jahren habe sie Lindenberg in Hamburg kennengelernt, auch einige gemeinsame Songs seien entstanden. „Es ist toll, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Energiebündel und weiß immer, was er tut“, so die 51-Jährige. Besonders gerne erinnere sie sich an eine Aktion, die Lindenberg zu einem Mauerfalljubiläum ins Leben gerufen hatte: Da habe er einen Zug gechartert, ihn mit Musikern wie zum Beispiel Nena, Nina Hagen und Yvonne Catterfeld besetzt, und gefeiert. Später sei der Zug dann durch eine Mauer aus Pappe gefahren. „Das war toll“, so die Saxofonistin. Wer mit Lindenberg auf Tour ist, der tritt auch mal im Stadion vor Tausenden von Menschen auf – ist es da nicht langweilig, in der kleinen Gutsscheune zu spielen? „Nein“, findet Decker, „Stadionauftritte sind zwar wie ein Rausch, aber jede Größe hat ihren Reiz. Bei kleineren Auftritten hat man das Publikum dafür direkt vor sich“, führt sie weiter aus.

Am Beginn des Weges von René Shades in die Musik standen die Beatles und Elvis. „Die fand ich toll“, so der Gitarrist. Aufgewachsen sei er dann unter anderem mit den Songs von Bruce Springsteen und Bryan Adams. „Wir wollen die Tradition des Rock am Leben erhalten“, sagt er – und das scheint auch zu klappen, schließlich wirkten bei der ersten Platte von Shades & Peters auch Musiker aus den Bands von Rod Stewart und Bryan Adams mit. „Wir spielen Stadion-Rock im kleinen Rahmen“, kündigt der 43-Jährige an.

Los geht es heute Abend um 20 Uhr mit dem Songwriter Alexander von Rothkirch, der das Vorprogramm beistreiten wird. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt ist man mit 18 Euro dabei.