Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Peter Lehrfeld neuer Brandmeister in Gessel

Micha Bustian

Syke-Gessel (abu). Der neue Brandmeister der Ortsfeuerwehr Gessel-Leerßen heißt Peter Lehrfeld. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung im Gesseler Spreekenhof ebenso befördert wie Heiko Radtke zum Hauptlöschmeister und Tobias Oltmann zum Feuerwehrmann. Für 25 Jahre Vereinstreue wurden zudem Andreas Winkelmann, Friedo Jacob, Stefan Landsberg und Heiko Radtke geehrt. Auch für die Zukunft haben die Gesseler Brandbekämpfer vorgesorgt. In diesem Jahr werden zwei Aktive aus der Jugendfeuerwehr zur Truppmann-Ausbildung angemeldet, in 2012 zwei weitere. Dieses Quartett wird allerdings schon jetzt die Wettkampfgruppe unterstützen. Diese Phase gilt zur Eingewöhnung und als Übergang in die aktive Feuerwehr. Die besteht aus 42 der insgesamt 133 Mitglieder und musste im Jahr 2010 zehn Einsätze fahren.