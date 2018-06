Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Pfarrei St. Anna in Telgte

Fr

Twistringen. Es geht wieder nach Telgte. Am Sonnabend, 8. September, fahren Mitglieder der Pfarrei St. Anna in den bekannten Wallfahrtsort im Münsterland. Bei der traditionellen Wallfahrt werden die Gemeindemitglieder zur Andacht in die Gnadenkapelle einziehen, heißt es in der Mitteilung. In Bassum fährt der Bus um 5.30 Uhr an der Kirche ab. Um 5.45 Uhr können die Marhorster bei Post Meyer zusteigen. Um sechs Uhr beginnt die Fahrt für die Twistringer am Pfarrzentrum. Anmeldungen nimmt das Reisebüro Borchers Reisen unter Telefon 04243/4900 entgegen. Der Fahrtpreis beträgt 24 Euro für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahren zahlen 14 Euro.