Zurzeit müssen sich die Twistringer Feuerwehrleute noch in der Fahrzeughalle umziehen, wenn sie ausrücken, um dem Roten Hahn die Zähne zu zeigen – aber das soll sich ändern. Die Mitglieder des Feuerlöschausschusses haben sich am Donnerstagabend bei ihrer Sitzung im Twistringer Feuerwehrhaus dafür ausgesprochen, die Planungen für einen Anbau an das Feuerwehrhaus weiter voranzutreiben. Dort sollen dann auch Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden. Rund 884 000 Euro wird das Vorhaben nach jetzigem Stand kosten.

Der Anbau soll eine Lücke schließen – und somit die Fahrzeughalle mit dem daneben stehenden Haus verbinden. In dem Neubau sollen nicht nur Umkleidemöglichkeiten vorhanden sein, sondern auch Sanitärräume. Christopher Naujoks vom Architektur- und Ingenieurbüro Rainer Thieken aus Dorsten stellte dem Ausschuss den aktuellen Stand der Planungen vor.

„Der Anbau wird rund 2,80 Meter hoch sein“, so Naujoks. Er werde eine Fläche von rund 160 Quadratmetern einnehmen und solle ein Flachdach bekommen. Jedoch gebe es zwischen der Fahrzeughalle und dem Haus einen Höhenunterschied von 35 Zentimetern. „Den müssen wir überbrücken, wahrscheinlich wird eine Rampe die komfortabelste Lösung sein“, so Naujoks. Über einen Flur soll dann der Weg zur Halle führen. Auch das angrenzende Wohnhaus solle von der Feuerwehr genutzt werden, dort könne zum Beispiel ein Büro für den Stadtbrandmeister eingerichtet werden, überdies solle die Jugendfeuerwehr dort ein Domizil finden. Die nächsten Schritte in Sachen Anbau (zum Beispiel Tragwerksplanung, Prüfung der Statik, Erstellung eines Brandschutzkonzeptes) werden mit rund 95 000 Euro veranschlagt.

Um Geld ging es auch im weiteren Verlauf der Sitzung – Geld für die Feuerwehr. Einstimmig votierte der Ausschuss für den Haushalt der Feuerwehr. Er sieht vor, dass die Brandbekämpfer jährlich 27 000 Euro für Investitionen bekommen. Erforderliche Ersatzbeschaffungen könnten so „kurzfristig und flexibel realisiert werden“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Im kommenden Jahr wolle die Wehr beispielsweise eine neue Tragkraftspritze (rund 12 000 Euro), neue Helme (rund 230 Euro pro Helm) und einen Stromerzeuger für rund 8500 Euro anschaffen. Zudem ist vorgesehen, dass jährlich 130 000 Euro für die Neu-Anschaffung von Feuerwehrautos in den Haushalt eingestellt werden. Dadurch könne man die Kostenlast gleichmäßig auf mehrere Jahre verteilen, wie es in der Vorlage heißt.

Welche Themen sind gerade bei der Twistringer Feuerwehr aktuell? Diese Frage beantwortete der Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen. Zurzeit gehe es um den Ersatz für ein Löschfahrzeug. Der neue Wagen solle die gleiche Ausstattung haben und werde wohl im Herbst des kommenden Jahres ankommen, so Meyer-Hanschen. Auch die digitale Alarmierung spiele eine wichtige Rolle. „Unsere Meldeempfänger fallen reihenweise aus, sie sind zum Teil 30 Jahre alt“, so der Stadtbrandmeister. Die Reparaturen seien teuer. Ende 2016 solle die digitale Alarmierung in den Probebetrieb gehen.