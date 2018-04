Zu einem Snack-op-Platt-Gesprächskreis lädt das Syker Kreismuseum für Mittwoch, 16. März, ab 15 Uhr ein. Dieses Mal geht es um die Themen Waldarbeit und Holzverarbeitung – es soll in die Vergangenheit und in die Gegenwart dieser Themen geschaut werden, wie Birgit Neumann vom Kreismuseum mitteilte. Die Sägemeister des Museums, Fred Kieselhorst, Gerd Wetzel und Heinz-Dieter Wilken, wollen zeigen, wie das Horizontalsägegatter des Museums funktioniert. Die anschließende Gesprächsrunde mit Kaffee und Kuchen wird von Traute Dittmann geleitet. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Anmeldungen sind beim Kreismuseum telefonisch unter der Nummer 0 42 42 / 25 27 oder per E-Mail an die Adresse info@kreismuseum-syke.de möglich.

TÖN