Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Platt up’n Buurnhoff

Abu

Bassum. "So schall dat hüüt ovend lopen." Mit diesem Satz beginnt das Programm-Flugblatt für die Veranstaltung "Platt up‘n Buurnhoff". Für die, die des Palttdeutschen weniger oder gar nicht mächtig sind: "So soll das heute Abend laufen" auf dem Hof Heineke, Heiligenfelder Straße 10 in Neubruchhausen. Ab 18 Uhr begrüßt Werner Albers, Vorsitzender des veranstaltenden Heimatvereins, die Gäste. Anschließend beginnt Matthias Stührwoldt mit seinem Programm "Een Buur vertellt". Diese komödiantische Vorlesung wird immer wieder unterbrochen. Und zwar – in dieser Reihenfolge – von der plattdeutschen Aufführung "Jung un old" mit Jule Lahmeyer, Kim Diedrichs und Felix Bülter, den Volkstänzern aus Albringhausen und Schorlingborstel sowie dem Stück "Dat is ok wat anners" mit Pia Wieck, Roman Meyer und Tom Bülter. Für die musikalische Untermalung sorgen die Hasseler Dörpsmusikanten. Durch das Programm führt Richard Reiners.