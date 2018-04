„Warum gibt man den Türken dann nicht einfach Großbritannien“, fragte Torsten Sträter am Freitagabend und erntete damit die ersten Lacher. Mit dem politischen Teil war also nach 90 Sekunden Schluss, mit den Lachern dagegen für die nächsten knapp drei Stunden nicht.

Bei Weitem nicht, denn im Syker Theater machte sich Begeisterung breit über das Programm des Mannes, der in den letzten Jahren karrieretechnisch alles richtig gemacht hat und einer der Stars im großen Unterhaltungsmarkt geworden ist. Im Fernsehen ist er Stammgast, er schreibt im Fußball-Fachblatt Kicker Kolumnen, was angesichts der Tatsache, dass er vom Fußball keine Ahnung habe, nur folgerichtig ist, wie er sagte. Sein steiler Weg auf der Karriereleiter wird sogar an seinen Syker Auftritten deutlich. Denn vor anderthalb Jahren trat er im Gleis 1 auf, und diesmal kamen ins ausverkaufte Theater viermal so viele Besucher wie damals.

Joachim Schröder, inzwischen zum Chef-Kabarett-Organisator in Syke geworden, und eigentlich hauptberuflich Leiter der Awo-Trialog-Tagesstätte im Gleis 1, hatte sich diesmal die größte Syker Bühne gemietet. Er selbst kam auch zweimal auf die Bühne, um Sträter neuen Kaffee zu bringen. Den trank Sträter ununterbrochen – ein weiteres Markenzeichnen neben seiner schwarzen Kleidung und der schwarzen Mütze auf dem Kopf. Geschickt hat sich der Künstler mit diesen sparsamen Accessoires einen Wiedererkennungswert geschaffen.

Doch was macht Sträters Erfolg und sein Können eigentlich aus, politisches Kabarett ist es ja bekanntermaßen nicht? Ein bisschen Comedy, Erzählkunst, eine sonore äußerst angenehme Stimme, Improvisationstalent, trockene Ironie und eine unglaubliche sprachliche Kreativität mit Wortwitz und einem Wortschatz, wie sie sonst nur noch der legendäre Dietmar Wischmeyer präsentiert.

Von daher gab es gar keine Alternative zu einem Besuch bei ihm, allenfalls zu Hause zu liegen und sich mit Minzöl einzureiben, wie Sträter meinte. In diesen Tage werde er 50, und da sei es an der Zeit, sich an die Jugend zu erinnern. Es war die Zeit der Super-8-Filme, der Ermahnungen der Mutter und von Frigo-Brause, die er gern trank. Bis er eines Tages „Die Blechtrommel“ gesehen hatte, wo der Oskar „die Brause aus dem Bauchnabel der Kaltmamsell mümmelte“, da war es für den junge Sträter mit der Brause vorbei. Umso mehr Verständnis hatte er für einen Zwölfjährigen im Publikum. Als der von seinen drei Katzen Yoda, Bijou und Frosti erzählte, wusste Sträter natürlich auch etwas: „Ich hatte lange Katzen. Und ich hatte einen halblangen Dackel, den aber nur kurz.“

Es waren solche Wortspiele, die er scheinbar – und manchmal auch tatsächlich – spontan aus dem Ärmel schüttelte. Keine Frage, hier lehnte einer am Stehtisch auf der Bühne, der Sprache liebt und beherrscht – und nicht nur auswendig lernt. Seine Geschichten las er teilweise vom Tablet ab. Doch Sträter schweifte immer wieder ab, improvisierte und schien dann völlig vom Thema abgekommen zu sein. Doch immer wieder fand er den roten Faden und setzte gekonnt die Pointen. So tauchte der Flummi, den er als Kind verlor, ganz am Ende wieder rauf. Wobei er ihn eigentlich gar nicht verloren hatte, sondern Klassenkamerad Matthias Kubiak, ein grobschlächtiger Junge, der sogar Schinken durch den Strohhalm trankt, hatte ihn mit solcher Kraft auf den Boden geprellt, dass der Flummi gen Himmel entschwand.

Sträter malte mit seiner Wortkunst die Geschichten dem Publikum vor Augen und nahm es nicht nur mit auf eine Reise nach Afrika mit absurden Erlebnissen. Doch Sträter ist auch einer für die ganz großen Gedanken der Welt. Warum Legasthenie nicht Mumps heiße, das sei doch für diese Menschen einfacher auszusprechen. Die Flurwoche im Mehrfamilienhaus sei die zweite Religion der Deutschen, Fahrraddiebe würde er verfolgen und gleich eine klatschen: „Das entlastet die deutschen Gerichte.“ Durchaus patent, der Herr Sträter und seine Ideen. Oder, um es mit seinen Worten zu sagen: „Eine knorke Wurst.“

