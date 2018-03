Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Polizei sucht Zeugen

Twistringen (möh). Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen in Rüssen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 23-Jährige aus Twistringen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Goldenstedt unterwegs. Ein entgegenkommender weißer Lastwagen geriet auf ihre Fahrspur und kollidierte mit dem Außenspiegel des Autos. Hierbei wurde zudem die Seitenscheibe beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise an die Beamten in Twistringen unter 04243/942420. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.