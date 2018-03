Theater, Geschichten und Heiteres

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Programm zur Jubiläumsfeier

Christoph Starke

Bassum-Stühren (sta). Die Feier zum 800-jährigen Bestehen Stührens startet am Sonnabend, 9. Juli, um 11 Uhr am Gedenkstein an der Landesstraße 340. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Urbrock und Bassums Bürgermeister Wilhelm Bäker halten Reden zum Jubiläum. Manfred Schmidt, Vorsitzender des Schützenvereins, moderiert. Gegen 12 Uhr zieht die Feiergesellschaft weiter zur Scheune der Familie Iburg, Strühen 20. Nach einem gemeinsamen Mittagessen tritt das humoristische Trio Die Weinbrandschwestern (Karoline Schorling, Gisela Hanisch und Elke Schmidt) auf. Außerdem führen unter der Leitung von Claudia Schorling und Ute Schirmeyer sämtliche Kinder aus Stühren ein Theaterstück auf. "Der Inhalt ist geheim", erzählt Urbrock. "Aber auch ich werde mein Fett abbekommen." Außerdem steht ein Geschichtenwettbewerb auf dem Programm. Ehemalige und derzeitige Dorfbewohner konnten Erzählungen einreichen, die sie zur Jubiläumsfeier auch vortragen.