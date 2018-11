Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

R und 15 000 Euro eingespart

Bruchhausen-Vilsen. Seit Februar 2012 ist das Blockheizkraftwerk (BHKW) von Landwirt Hauke Brünjes am Schulzentrum in Betrieb, gespeist aus seiner Biogasanlage in Broksen. Insgesamt, so gab Samtgemeindebürgermeister Horst Wiesch gestern bekannt, sind rund 1,2 Millionen Kilowattstunden vom BHKW in das Wärmenetz des Schulzentrums eingespeist worden. "Damit wurden rund 70 Prozent des Gesamtwärmebedarfs sichergestellt", so Wiesch. Insgesamt seien durch das BHKW rund 15000 Euro eingespart worden. "Wir sind sehr sehr zufrieden", erklärte Wiesch und lobte auch die Zusammenarbeit mit dem Landwirt.