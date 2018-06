Diesmal geht es aber nicht wie im Vorjahr von der Quelle in den Ort, sondern von Heiligenrode bis zur Mündung des Bachs, wie Ulrich Brauer vom Heimatverein berichtet.

Die Radler treffen sich um 10 Uhr am Backhaus des Mühlenensembles in Heiligenrode. Für ein Picknick während der Radtour sorgt der Heimatverein, berichtet Ulrich Brauer weiter. Eine Einkehr steht ebenfalls auf dem Programm der Radler. Die Rückkehr ist für 16 Uhr geplant. Anschließend bestehe noch die Möglichkeit, das Schützenfest in der Malsch zu besuchen, sagt Ulrich Brauer. Die Veranstalter bitten um eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 0 171 / 68 53 470 oder per E-Mail an kontakt@heimatverein-heiligenrode.de.