So warf der Landrat kürzlich den Kostenfaktor als Hemmnis in die Diskussion. Horst Meyer dreht diesen Spieß um. 12,30 Euro koste die Aushändigung eines Wunsch-Nummernschildes pro Auto. Bei 952 Interessenten würden so 11709,60 Euro in die Kassen fließen. "Wenn wir die Einnahmen einstreichen dürfen, würden wir in diesem Fall die Kosten gerne übernehmen", sagt der Ordnungsamtsleiter keck. Das würde sich schnell rentieren.

Horst Meyer ist zuversichtlich, dass das Kennzeichen SY bald kommt, "wenn ich höre, wie sich die Fraktionen im Kreistag inzwischen äußern". Auch Bürgermeister Harald Behrens drückt die Daumen. Im Landkreis Göttingen gebe es inzwischen drei verschiedene Kennzeichen. Wenn es mit dem SY nicht klappe, "verletzen wir ja den Gleichheitsgrundsatz".