Zum Ende des Jahres habe der bisherige Lieferant aus Bruchhausen-Vilsen – der die Kitas derzeit noch mit den Mahlzeiten versorgt – gekündigt, ließ Cattrin Siemers von der Verwaltung wissen. Auf der Suche nach einem neuen Lieferanten sei sie auf ein Unternehmen aus Weyhe gestoßen. Im Kindergarten Löwenzahn würden die Kinder zurzeit das Probeessen kosten, so Cattrin Siemers weiter. Alle seien damit vollauf zufrieden. Der zertifizierte Anbieter solle in Zukunft auch die anderen Kindertagesstätten versorgen.

Einen Haken gebe es jedoch: Die Verteilung – die eine Strecke von 40 Kilometern umfasst – lohne sich für den Anbieter aus Weyhe nicht, sagte Cattrin Siemers. Die Verwaltung habe daraufhin beschlossen, die Verteilung der rund 50 Mahlzeiten zu den Kindergärten außerhalb Bruchhausen-Vilsens selbst in die Hand zu nehmen. Dafür werden nun zwei oder mehr Fahrer gesucht, die über einen Kombi oder ein ähnliches Auto verfügen. "Die Fahrer könnten sich abwechseln", regte Horst Wiesch an. Die Auslieferung dürfte täglich zwei Stunden in Anspruch nehmen, vermutete Cattrin Siemers. Zwischen 9.45 und 11.45 Uhr würden die Fahrer – die auf 400-Euro-Basis eingestellt werden sollen – gebraucht.

Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 04252/391314 mit Cattrin Siemers in Verbindung setzen. Die Lieferanten-Stellen sollten zügig besetzt werden, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin. "Wir würden gerne zeitig mit dem Probeessen in den anderen Kitas beginnen."