Schöffen-Liste zugestimmt

Heu

Bruchhausen-Vilsen. 14 Jugendschöffen und fünf Schöffen für das Amtsgericht Syke sowie zehn Schöffen für das Landgericht Verden – der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mangelte es nicht an Bewerbern um die ehrenamtlichen Richterstellen. "So viele Bewerber – das habe ich noch nicht erlebt", ließ auch der Samtgemeindebürgermeister Horst Wiesch wissen. Am Donnerstagabend habe der Samtgemeindeausschuss der Liste zugestimmt, teilte Wiesch mit. Nun gehe die Liste in den Rat. Am Ende müsste das Gericht entscheiden. Bis auf einen verspäteten Bewerber hätten es alle Schöffen-Anwärter auf die Liste geschafft, sagte Horst Wiesch.