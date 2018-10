Hauptgrund für die notwendige Sanierung sei das marode Dach, erklärte Marco Thies. "Es regnet durch, das ganze Dach ist samt Unterkonstruktion kaputt." Das bereitet auch Probleme bei den Energiekosten. Die liegen laut Aussage des Kassenwartes Rainer Schmidt bei 3000 bis 4000 Euro pro Jahr. "Seit dem Bau 1967 ist eigentlich nichts mehr an dem Gebäude gemacht worden", so Thies. Und noch ein Problem bekäme der Schützenverein, würde er nicht sanieren: Die Anlage wäre so nicht mehr genehmigungsfähig, denn unter anderem fehle der notwendige Sicherheitsabstand von vier Metern hinter den Schützen. "Noch haben wir vielleicht Bestandsschutz, aber wie lange noch", stellte Sportleiter Thies als Frage in den Raum. Die Planungen sehen nun also neben einem neuen Dach die Erweiterung des Schießstandes mit den notwendigen vier Metern, einen dadurch erforderlichen Anbau eines Aufenthaltsbereiches und eine Erneuerung der Kleinkaliber-Anlage vor. Realisiert werden müsste der Um- und Ausbau komplett in diesem Jahr, will man Dorferneuerungsmittel abschöpfen. Eingeteilt hat der Verein den Bau in zwei Abschnitte, "90000 Euro für den ersten Bauabschnitt, 40000 Euro für den zweiten", erklärte der Kassenwart. Aus der Dorferneuerung hofft der Verein auf 25000 Euro, so hoch sei auch die Eigenleistung angesetzt, so Schmidt: "Wir müssen also 40000 Euro aufbringen." Das passiere durch einen Sonderbeitrag in Höhe von 10000 Euro der Mitglieder, "wir verlangen denen da viel ab", und durch den Verkauf von Bausteinen zu je 100 Euro. "Den dürfen auch Nichtmitglieder erwerben", warb Rainer Schmidt im Rat gleich um Spenden.

Einstimmig stimmte der Rat einem Antrag des Motorsport-Club Schwarme auf Förderung der Jugendarbeit zu. Hierfür stellten die Politiker 250 Euro zur Verfügung.