Sein erstes Foto schoss er 1961. „Das war ein schwarzes Reh“, erinnert sich Wilfried Meyer. Damals entwickelte er seine analog entstandenen Fotos noch selbst in der Dunkelkammer, das hat sich im Wandel der Zeit längst verändert. Nicht aber die Überzeugung des Fotografen und Heimatkundlers über die Bedeutung von Fotografien. „Bilder sind zunächst wichtiger als Worte“, weiß er, denn sie würden Neugierde, Interesse und Gefühle wecken. So produziert Wilfried Meyer seit über einem halben Jahrhundert wahre Hingucker mit historischen Hintergründen und zeitgenössischen Sichtweisen auf den Landkreis Diepholz. 1993 wurde er mit dem Kulturpreis des Landkreises in dem Bereich Bildende Kunst/Fotografie ausgezeichnet.

Wenn Wilfried Meyer aus seiner Kindheit erzählt, werden auch seine Schilderungen bildhaft. Man kann ihn sich gut als kleinen Jungen vorstellen, der bei seinem Opa aufwuchs. „In unserer Stube trafen sich regelmäßig alle Aktiven im Ort“, blickte der Kulturpreisträger zurück, denn sein Großvater war Vorsitzender des damaligen Eisenbahner-, Turn- und Sportvereins (ETSV) in Kirchweyhe. In den 1950er-Jahren war das der größte Verein im geschichtsträchtigen Eisenbahnerort Kirchweyhe, bei dem es auf den Versammlungen vieles zu organisieren gab.

Um seinem Opa hilfreich zur Seite zu stehen, bekam der kleine Wilfried schon bald eine alte Schreibmaschine geschenkt und lernte, Vereinsprotokolle zu schreiben. „Ich bin auch als Vereinsmeyer bekannt“, schmunzelt der Geehrte, denn dadurch, dass er seit seiner Kindheit mit den Vorstandstätigkeiten seines Großvaters aufwuchs und vertraut war, sei es ihm später nie schwer gefallen, selbst als Vorstand verschiedener Vereine aktiv zu sein. Und noch etwas passierte bei den allabendlichen Treffen im Wohnzimmer seiner Großeltern. „Da wurden viele Informationen weitergegeben, und ich hörte den Geschichten zu, die später bei Schnaps und Bier die Runde machten“, erzählt Wilfried Meyer. Die Zeitzeugenberichte prägten sein Bewusstsein und seine Aufmerksamkeit für die Geschehnisse in seiner Umgebung.

Schon früh begann er als Fotograf für die Zeitung zu arbeiten, obgleich er beruflich in Bremen als Polizist tätig war und schnell Karriere machte. 1977 wurde er beauftragt, das Lehr-Konzept für die neue Landespolizeischule in Bremen zu entwickeln und die Schule zu leiten – jene Ausbildungsstätte, in welcher der ehemalige Bremer Polizeipräsident und jetzige BKA-Chef Holger Münch seine berufliche Laufbahn begann.

Um über den theoretischen Unterricht Einblicke in die praktische Arbeit zu vermitteln, verwendete Meyer Fotos, die er von Einsätzen am Tatort oder bei Unfällen mitbrachte, was zu dieser Zeit eine ganz neue Unterrichtsmethode war. „Menschen brauchen Bilder, um sich etwas vorstellen zu können“, ist noch heute die Überzeugung des ehemaligen Polizeibeamten. Und diese innere Auffassung bezieht sich seiner Meinung nach auch auf sämtliche Lebensbereiche.

1977 sei ohnehin ein wichtiges Jahr für den damals 35-Jährigen gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt gründete er auch das Bildarchiv für Weyhe. Die Kombination von pädagogischer Lehrtätigkeit, historischer Spurensuche und Zeitungsarbeit vertieften seine Fähigkeiten, Interesse und Neugierde für Heimatkunde bei Menschen jedes Lebensalters zu wecken. Schon früh sammelte er historische Aufnahmen von Personengruppen, Gebäuden, Flussläufen und den Eisenbahnlinien im Landkreis, setzte sie in Bezug zu aktuellen Fotografien und stellte sie der Öffentlichkeit in einer Zeitungsserie vor. Als dann die 60. Folge erschien, fragte sein damaliger Chefredakteur ihn, warum er aus dem Material kein Buch machen wolle. So gab er 1981 seinen ersten Band „Weyhe im Wandel der Zeit“ heraus sowie ein Jahr später „Impressionen über die Hache“ und 1985 „Eisenbahnen im Landkreis Diepholz.“

„Diese Veröffentlichungen waren der Grund, weswegen ich aufgefordert wurde, mich für den Kulturpreis 1993 zu bewerben“, vermutet der jetzige Mediengestalter, Verleger und Archivar. Die Jury wählte die Preisträger zunächst anonym durch die eingereichten Arbeiten aus und entschied sich für mehrere Preisträger. Neben Wilfried Meyer wurden Isabell Riederer, Laurenz Berges und Klaus Tischer, die aber nur sehr kurz im Landkreis Diepholz präsent waren, auserkoren.

„Natürlich habe ich mich über die Ehrung gefreut“, resümiert Wilfried Meyer, der die Kultur und Heimatkunde rund um Weyhe wie kein anderer geprägt hat und prägt. Er fügt hinzu: „Spurensuche ist wie ein Virus, der mich zum Handeln zwingt.“ Wer seine Biografie kennt, ahnt, dass diese Leidenschaft nie enden wird.